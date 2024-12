Automotive e filiera toscana. Il convegno

Automotive e filiera toscana, le imprese si confrontano al convegno promosso da Unione Industriale Pisana e Anfia. L’industria automobilistica e la sua filiera toscana saranno al centro di un importante convegno promosso dall’Unione Industriale Pisana in collaborazione con Anfia – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica e in programma domani alle 10.30 nella sede Uip di via Volturno 40 a Pisa.

Il convegno La filiera dell’automotive in Toscana. Scenari e prospettive sarà aperto dai saluti di Andrea Madonna (nella foto Del Punta per Valtriani), presidente Uip, e di Roberto Vavassori, presidente Anfia, e proseguirà con gli interventi di industriali e docenti universitari.

La relazione di Gianmarco Giorda, direttore Anfia, analizzerà la situazione dell’industria dell’auto: transizione tecnologica, mercati nazionali e mercati internazionali, posizione dell’Europa e dell’Italia, Riccardo Toncelli, ad Dumarey, affronterà il tema Non solo Bev (veicoli elettrici), ma anche combustibili non fossili nella mobilità leggera e pesante, Sergio Saponara, direttore DII Università di Pisa si soffermerà su Connettività e guida autonoma: quale livello di maturità?, Andrea Bonaccorsi, docente di Ingegneria Gestionale all’Università di Pisa, tratterà di tecnologie e nuovi mercati: metodi e casi per il settore automobilistico, e infine Francesca Posarelli, presidente PMI Confindustria Toscana parlerà dei rapporti di filiera. Seguirà un momento di dibattito e confronto tra le imprese.