Aurelia, stop lavori a luglio. Puliti i rifiuti nelle piazzole

Pisa, 17 maggio 2024 – Mercoledì mattina gli operai erano al lavoro. Via i rifiuti in poche ore, dopo il nostro articolo di denuncia e dopo che l’onorevole Edoardo Ziello lo ha letto contattando poi l’Anas per chiedere tempi certi di ripristino della viabilità e ribadire la situazione di abbandono spazzatura a bordo strada. Lo avevamo scritto sull’edizione del 14 maggio: la chiusura e la deviazione della viabilità si sono prolungate rispetto a quanto ci aveva fatto sapere l’Anas stessa a marzo, quando abbiamo realizzato il precedente articolo. Inoltre, le discariche a cielo erano peggiorate da allora. Sulla strada statale Aurelia sono in corso lavori di rifacimento del cavalcavia che era stato danneggiato a luglio 2023 da un escavatore trasportato da un mezzo pesante si era schiantato all’altezza dello svincolo per Coltano.

I tempi. Nella prima decade del prossimo mese sarà varato il nuovo impalcato (con travi in acciaio che - la rassicurazione - sono state già assemblate in cantiere). Restano da completare la soletta, barriere e opere complementari. Le promesse: "La S.S. 1, sotto il cavalcavia, sarà riaperta entro il 30 giugno. La viabilità sul cavalcavia sarà ripristinata entro il 15 luglio".

Sul capitolo abbandono dei rifiuti, in particolare le piazzole al km 326+400 e al km 332+800. "Solo una piazzola è di competenza Anas, oggetto più volte di ripulitura da parte della struttura territoriale". Ma per stoppare il fenomeno, in crescita - nelle vicinanze si trovano anche varie discariche vicine al campo rom, "recentemente si son presi contatti con gli organi preposti alla tutela ambientale del Comune di Pisa, con i quali si è condivisa la necessità di incrementare le azioni di sorveglianza di queste aree e si è concordata l’istallazione, da parte del Comune, di un’apparecchiatura “fototrappola”". I rifiuti sono stati comunque rimossi dall’azienda che ha questo compito in appalto.

"Ringrazio l’amministratore delegato di Anas, ingegner, Aldo Isi – commenta l’onorevole Edoardo Ziello – per la consueta tempestività e per avermi assicurato altrettanta rapidità per il prosieguo delle opere. Ancora una volta l’attenzione delle istituzioni di Roma per il territorio pisano non manca, grazie al mio personale impegno caratterizzato dalla volontà di ripristinare le infrastrutture viarie nel più breve tempo possibile per dare una risposta efficace ai tanti imprenditori e cittadini di Coltano e delle aree limitrofe".