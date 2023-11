Audiologi e foniatri a congresso

È stato presentato ieri mattina a palazzo Gambacorti, alla presenza del sindaco Michele Conti, il XXXIX Congresso Nazionale di Audiologia e Fonatria 2023, che avrà luogo dal 10 al 12 novembre 2023 presso il Polo Didattico Universitario della Memoria San Rossore, con giornata inaugurale del 9 novembre al Teatro Verdi di Pisa.

Il Congresso, organizzato dalla SIAF, si svolge ogni due anni e riunisce esperti, professionisti, ricercatori e accademici provenienti da tutto il paese per discutere gli ultimi sviluppi nel campo dell’audiologia e della foniatria. La sede di Pisa è stata voluta fortemente dal presidente del Congresso, professor Stefano Berrettini, nonostante la non disponibilità del Palazzo dei Congressi che attualmente è inagibile: la realizzazione del convegno e stata possibile grazie all’impegno dell’Università di Pisa e del Comune. "L’evento rappresenta un’importante occasione per la comunità audiologica e foniatrica italiana per condividere le loro esperienze e contribuire alla crescita del settore - ha dichiarato il professor. Stefano Berrettini presidente nazionale della SIAF e Presidente del Congresso, direttore dell’Unità operativa di Otorinolaringoiatria ed Audiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche della AOUP, sottolineando come accogliere professionisti di alto livello per discutere i progressi e le sfide che riguardano questa branca della medicina sia davvero importante.

"Per noi è una gioia avere questo congresso così importante a Pisa – ha dichiarato la direttrice dell’Azienda ospedaliera universitaria Pisana Silvia Briani. La struttura di otorino presso la nostra azienda è una di quelle di maggior rilievo a livello chirurgico sia per i volumi di attività che svolge che per la qualità assistenziale erogata".

La Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF) è un’organizzazione leader nel campo dell’audiologia e della foniatria in Italia. La missione della SIAF è promuovere l’educazione, la ricerca e la pratica clinica nell’audiologia e nella foniatria per migliorare la salute uditiva e vocale della popolazione.

"E’ un onore e un orgoglio ospitare nella nostra città profili professionali così importanti in ambito medico - ha commentato il sindaco Michele Conti - come amministrazione stiamo cercando una soluzione per riuscire a sopperire alle problematiche relative al Palazzo dei Congressi, anche con un sistema di aule diffuse sul territorio che possa ovviare questa momentanea criticità".

Alessandra Alderigi