Attesa troppo lunga per la visita Aggredisce medico e infermiere

Nuova aggressione ai sanitari. Stavolta sono stati una dottoressa e un infermiere a essere stati presi di mira. È successo nel pomeriggio del 31 maggio alla Fondazione Monasterio, Cnr di Pisa. L’uomo, con problemi mentali, ha dato in escandescenze in attesa di una visita pneumologica. Un’attesa, a suo dire, che sarebbe stata troppo lunga. Ha quindi prima “abbracciato”, per pochi secondi, una dottoressa, poi ha dato uno schiaffo all’infermiere che era accorso in aiuto della professionista. Questa la ricostruzione delle forze dell’ordine chiamate sul posto.

L’uomo è stato fermato e portato al Pronto soccorso di Cisanello da cui è poi stato trasferito all’Spdc, la psichiatria territoriale, al Santa Chiara.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri su richiesta dei presenti che hanno ascoltato i testimoni riuscendo così a ricostruire il fatto.

Nessun ferito, per fortuna, solo un po’ di confusione, subito gestita. L’intervento si è risolto poco dopo con il trasporto in ambulanza - inviata dalla centrale operativa del 118 - dell’uomo. Una vicenda che il personale medico e infermieristico considera quasi di routine.

Resta però il problema di alcuni pazienti con disagi. Problema sollevato più volte anche dai sindacati dei sanitari che pongono la questione di gestione e destinazione di alcune persone.

An. Cas.