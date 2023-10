Ateneo e Unione Industriale Pisana ancora insieme per lo sviluppo tra ricerca, innovazione e start-up

Ateneo pisano e Unione Industriale Pisana rinnovano la loro alleanza nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Nella Sala Mappamondi di Palazzo alla Giornata, il rettore Riccardo Zucchi e il presidente dell’UIP, Andrea Madonna, hanno firmato la nuova convenzione quadro, biennale, che da sei anni lega le due istituzioni nel comune impegno a favore dello sviluppo territoriale. Alla cerimonia hanno preso parte anche la delegata per le relazioni industriali, Chiara Galletti, il direttore generale dell’Ateneo, Rosario Di Bartolo, il direttore dell’UIP, Carlo Frighetto, e la responsabile dei Servizi per il trasferimento tecnologico dell’Università di Pisa, Cristiana Barghini. "Rinnoviamo un’alleanza preziosa per le imprese e per i nostri studenti - sottolinea il rettore Riccardo Zucchi - Mettiamo a disposizione del territorio capacità, risorse ed energie, per consolidare il nostro ruolo nello sviluppo economico e tecnologico locale. In questo, la partnership con l’Unione Industriale Pisana è strategica in quanto punto di incontro tra mondo della ricerca e dell’alta formazione e quello delle imprese". "Il rapporto tra lUip e l’Università di Pisa è antico e di fondamentale reciprocità – aggiunge il presidente Madonna – Antico perché la presenza dell’Ateneo ha reso possibile lo sviluppo di imprese e interi settori industriali, profondamente identitari per la nostra provincia. Reciproco perché scambio e il confronto tra UIP e UniPi hanno favorito la nascita e la crescita di start-up, la collaborazione a sostegno di aziende, la possibilità di fare formazione". In questa linea prosegue quindi la nostra positiva intesa che da molti decenni dà frutti preziosi al nostro territorio".