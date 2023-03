Associazione carabinieri: i cinofili si esercitano sui nostri Monti

I cinofili dell’Associazione Nazionale carabinieri in addestramento sui Monti Pisani. Si è svolta, nel fine settimana appena concluso, una sessione addestrativa interregionale a favore delle unità cinofile da ricerca in superficie e delle unità cinofile dotate di cani molecolari, entrambe appartenenti all’Anc. L’addestramento, tenutosi sui Monti Pisani e presso la Tenuta di Santallago, ha visto impegnate le unità cinofile delle regioni Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino per formare e perfezionare le capacità dei binomi di ricerca dispersi in aree differenti ma anche di affinare e standardizzare le tecniche e le procedure di ricerca e soccorso per quelle unità già operative, nonché verificare e aumentare la coordinazione e l’interoperabilità tra le regioni in caso di operazioni congiunte su scala nazionale.

Un modo anche per fare rete.

In occasione del seminario sono intervenuti il sindaco del Comune di Calci Massimiliano Ghimenti, l’ispettore regionale dell’Anc generale Luigi Nardini ed il coordinatore provinciale Anc generale Angelo De Luca che hanno sottolineato l’importanza delle attività specialistiche in protezione civile.

"Mi fa molto piacere – spiega proprio il primo cittadino – che l’Associazione abbia pensato al nostro territorio e che abbiano scelto il nostro monte: un’occasione per far vedere la nostra natura e le nostre bellezze a residenti di altre regioni. In questi giorni, tra l’altro, i cinofili hanno alloggiato nelle nostre strutture ricettive e mangiato nei nostri ristoranti, una bella promozione".

"L’evento in sé, inoltre – aggiunge il sindaco Ghimenti – è stato molto partecipato e sentito. Siamo soddisfatti e ringraziamo l’Associazione nazionale carabinieri".