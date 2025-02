Assistenza specialistica. Il prefetto risponde a Sds: "Pronti a fare da tramite"

Si apre uno spiraglio di interlocuzione tra la Società della salute di Pisa e il Governo per le risorse del servizio di assistenza specialistica. Il prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro ha infatti detto di aver ricevuto la lettera che la presidente dell’Sds, Giulia Guainai, le ha scritto la settimana scorsa e che si prenderà carico delle richieste. Obiettivo raggiunto per Guainai, che aveva scritto all’inquilina dell’Ufficio Territoriale del Governo per avere la sua collaborazione nello "spronare l’esecutivo e il Ministero per le Disabilità a stanziare, già durante l’anno corrente, dei fondi per garantire le ore di assistenza specialistica agli studenti delle scuole superiore pisane", adesso seriamente minacciate perché le risorse a disposizione dell’ente "sono insufficienti se paragonate ai bisogni".

La risposta del prefetto di Pisa, comunicata ieri a La Nazione, è di totale apertura. "Da parte mia - le parole di Maria Luisa D’Alessandro - c’è la completa disponibilità nel ricevere fin da subito la presidente della Società della Salute in Prefettura. Ritengo l’argomento dell’assistenza specialistica di massimo interesse per la comunità pisana e farò, come da richiesta, da tramite con il Governo centrale per favorire l’interlocuzione". Una notizia che apre diverse possibilità per il tema dell’assistenza agli studenti con disabilità pisani: l’interlocuzione col Governo, infatti, tentata sia dalla senatrice dem Ylenia Zambito che ha presentato un’interlocuzione parlamentare alla fine del 2024 sia dall’Unione delle Province della Toscana, potrebbe portare a uno stanziamento di risorse che risolverebbe il problema dell’assistenza specialistica una volta per tutte. All’origine del problema ci sarebbe una crescita degli studenti con disabilità alla quale non è corrisposto un incremento dei fondi.

"Negli ultimi cinque anni - ha fatto sapere la Società della salute - a un aumento dell’81% dei giovani, i soldi arrivati da Roma per il servizio sono cresciuti solo del 13%". Intanto, il tema resta molto sentito in città e il 18 febbraio alle 17 al centro espositivo Sms è prevista un’assemblea pubblica da parte del gruppo di docenti, assistenti e genitori che da mesi combattono contro i tagli al servizio. Durante l’evento, scrivono gli organizzatori, verrà "fatto il punto della situazione e decise le nuove iniziative da mettere in campo per vedere garantito per questo anno e per i prossimi a venire un servizio importantissimo".