Ashley Paul Griffith, ex maestro d’infanzia si dichiara colpevole di 307 reati sessuali su bambini: coinvolti minori anche a Pisa

Pisa, 3 settembre 2024 – Una confessione raccapricciante. Ashley Paul Griffith, definito dalla polizia “il peggior pedofilo d’Australia”, ex educatore dell’infanzia di 46 anni, ha confessato 307 reati sessuali su minori a lui affidati a Brisbane, a Sydney, e in Italia, a Pisa, quando ha lavorato per un periodo. Le violenze sono avvenute tra 2007 e il 2022. A darne notizia è il quotidiano The Guardian.

Griffith, della Gold Coast, si è dichiarato colpevole di tutte le accuse durante una citazione in giudizio al tribunale distrettuale del Queensland lunedì mattina.

La svolta nelle indagini avvenne nel 2022, grazie a un dettaglio ricorrente sullo sfondo di molti di questi video: furono delle lenzuola riconducibili a un produttore specifico che riforniva i centri per l’infanzia del Queensland a permettere di risalire a Griffith.

Un'aula di tribunale gremita è rimasta silenziosa ed esterrefatta mentre venivano lette tutte le 307 accuse, un processo che ha richiesto più di due ore. Alcuni tra il pubblico sono rimasti in piedi durante tutta l'udienza per mancanza di spazio. In molti sono scoppiati in lacrime sentendo la confessione di Ashley Paul Griffith davanti al giudice Anthony Rafter. Griffith è apparso con una polo a righe e jeans ed è rimasto in piedi mentre venivano lette le accuse. Ha detto "colpevole" con voce calma mentre ciascuna delle accuse veniva letta dal collaboratore di un giudice e occasionalmente annuiva.

Il 46enne, arrestato nell’agosto del 2022, ha ammesso i reati. La polizia federale australiana ha dichiarato di aver identificato tutte le vittime e aver informato le famiglie.

Le indagini che portarono all’arresto di Griffith risalgono al 2014, quando la polizia del Queensland aveva individuato alcuni video e immagini di abusi sessuali sul dark web. La svolta nelle indagini avvenne nel 2022, grazie a un dettaglio ricorrente sullo sfondo di molti di questi video: furono delle lenzuola riconducibili a un produttore specifico che riforniva i centri per l’infanzia del Queensland a permettere di risalire a Griffith.

La polizia federale lo ha definito «uno dei peggiori pedofili nella storia del paese». A tradirlo alcune immagini dei video presenti sul suo telefono: gli investigatori hanno riconosciuto una specifica marca di lenzuola destinata ai centri per l'infanzia del Queensland, questo ha permesso la sua identificazione e il suo successivo arresto.

La data della sentenza per Griffith deve ancora essere fissata, ma comparirà nuovamente presso la corte distrettuale per un giudizio il 9 settembre.