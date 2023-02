Asfaltature e segnaletica stradale, gli interventi a Vecchiano

Intervento di asfaltature a Vecchiano

Vecchiano (Pisa), 21 febbraio 2023 - Proseguono sulla viabilità comunale di Vecchiano e frazioni gli interventi di ripristino delle asfaltature . "Si tratta di lavori finalizzati a una sempre maggiore sicurezza per la cittadinanza e gli utenti della strada", afferma il sindaco Massimiliano Angori.



GIANNOTTI - "Gli interventi, del valore complessivo di circa 8mila euro, hanno preso il via dal capoluogo di Vecchiano, e stanno proseguendo anche nelle frazioni e zone extraurbane - spiega l'assessore ai servizi del territorio, Sara Giannotti -. "Attraverso tali lavorazioni andiamo a migliorare sempre le condizioni della viabilità sul nostro territorio", conclude Giannotti.



SEGNALETICA - Segnaletica orizzontale e verticale: al via gli interventi sulla viabilità di Vecchiano per un valore complessivo di circa 10mila euro. Sono iniziati sul territorio di Vecchiano interventi per il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale. "Lavorazioni avviate nei giorni scorsi, e che proseguiranno nelle prossime settimane sul territorio, per un valore complessivo di circa 10mila euro, - afferma il Sindaco Massimiliano Angori -. Si tratta di interventi finalizzati a garantire una sempre maggiore sicurezza della nostra viabilità", conclude il primo cittadino.