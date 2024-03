Arte, cultura, bellezze naturali. Appuntamenti e luoghi da scoprire di Pasqua e Pasquetta a km 0

Una Pasqua all’insegna della natura, delle bellezze paesaggistiche, artistiche e gastronomiche. Dopo gli eccellenti risultati raccolti nel settore del turismo nella nostra città, molte sono le iniziative dedicate a chi Pisa la abita e a chi arriva per un breve soggiorno in occasione delle festività. Torna anche quest’anno "Verde Pisa" (30-31 e 1 aprile, orario 10.00-20.00), con il patrocinio del Comune di Pisa, la rassegna che, con i suoi 160 espositori da tutta Italia, si sviluppa lungo le strade e piazze del centro storico da piazza Vittorio Emanuele II a piazza Garibaldi, compreso il Ponte di Mezzo, passando per Corso Italia, Borgo stretto e Borgo largo. Saranno esposte piante, fiori, ma anche prodotti dell’artigianato e, sotto le Logge di Banchi, prodotti enogastronomici di filiera corta. Inaugurazione sabato 30 marzo alle ore 11.00 in piazza XX Settembre. In programma anche eventi collaterali come conferenze e visite guidate con la possibilità di scoprire angoli nascosti della città, il giardino pensile di Palazzo Agostini, l’orto botanico universitario più antico del mondo, la visita al museo delle navi antiche e la camminata sulle mura medievali. Nel corso delle tre giornate, poi, visite a cura delle guide turistiche e ambientali autorizzate a cura del Centro Diffusione Cultura Turismo "I Cavalieri" APS al Museo delle navi Antiche, Orto Botanico, e zone suggestive del centro storico.

Il Sistema Museale di Ateneo propone un ricco programma di attività che accompagneranno bambini e adulti per tutta la durata delle vacanze di Pasqua alla scoperta del patrimonio storico, artistico, naturalistico e scientifico dei musei. La Gipsoteca di Arte Antica organizza l’attività per famiglie: Caccia alle statue oggi pomeriggio dalle 15 alle 17, alla riscoperta delle collezioni oggetto delle sale. Aperte ai visitatori anche le Mura di Pisa (tranne in caso di maltempo), con i camminamenti che percorrono le zone più suggestive della città in orario 10-18 con ultimo ingresso alle 17.30. A Palazzo Blu sono gli ultimi giorni per visitare la mostra fotografica "Fine Novecento. Pisa e il mondo che cambia", con le immagini tratte dall’archivio del fotoreporter Luciano Frassi. La mostra resterà aperta al pubblico fino a lunedì 1 Aprile e nei giorni di Pasqua e Pasquetta sarà visitabile dalle 10 alle 20, con orario festivo.

Se ci spostiamo appena fuori città a Coltano il giorno di Pasqua possiamo avventurarci nell’escursione delle campagne di Coltano: i partecipanti cammineranno nella natura, tra laghetti, idrovore, aziende agricole, ville medicee, boschi e visite alla prima stazione radio della storia realizzata da Guglielmo Marconi. Fine settimana pasquale vivace anche nel territorio di Vicopisano, dove il Complesso della Rocca del Brunelleschi, con il suo Camminamento, sarà aperto alle visite guidate, grazie al professor Giovanni Ranieri Fascetti e al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, sabato 30, dalle 15:30 alle 19:00, il giorno di Pasqua, dalle 10:00 alle 12.30 e dalle 15:00 alle 19.00, e il giorno di Pasquetta, con lo stesso orario della domenica.

Ampio ventaglio di proposte per vivere le festività immersi nella natura dal Parco di San Rossore, dove l’arrivo della primavera apre la stagione più intensa dell’anno. I professionisti di ‘Vado e vedo’ propongono un trekking speciale, un viaggio nella natura con arrivo fino al mare, prenotazioni sul sito vadoevedo.it. Entrambi i giorni il centro visite di San Rossore organizza una visita guidata in bicicletta tra i boschi e le pinete del Parco con breve passeggiata fino al mare, partenza alle 11 domenica 31 marzo ed alle 9.30 lunedì 1 aprile, mentre sia la mattina sia il pomeriggio sono disponibili visite in trenino con breve passeggiata fino al mare. Prenotazione telefonica al numero 050-530101 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, info scrivendo a [email protected]. Tutti i giorni, eccetto Pasqua, Equitiamo organizza visite a cavallo per principianti ed esperti, per esplorare boschi ricchi di animali selvatici vivendo intensamente il contatto con la natura, per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 338-3662431 oppure 349-7501087. Infine San Rossore in carrozza propone gite in calesse anche fino al mare, prenotazioni al numero 330-206235.

I bagni di Pisa a San Giuliano Terme sono aperti domenica di Pasqua e lunedì, e propongono un pacchetto di offerte per chi vuole trascorrere il fine settimana pernottando nell’hotel storico che è stato la residenza termale dei Granduchi di Toscana, un luogo magico, che ha ospitato re, regine e grandi artisti, con la sua sorgente naturale, le sue terme storiche e la spa.

Alessandra Alderigi