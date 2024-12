Arrivano a Pisa nuovi incentivi per le imprese che assumono

Pisa, 17 dicembre 2024 – Sono in arrivo nuovi incentivi e sgravi contributivi annuali fino a 8.000 euro a disposizione delle imprese. La misura varata dall'Inps è pensata per favorire l’assunzione di beneficiari dell’Assegno di Inclusione (Adi) o del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl). Il beneficio, chiamato "Adi-Sfl", permette alle aziende di ridurre i costi previdenziali legati alle nuove assunzioni, incentivando così l'occupazione e il supporto alle imprese.

“Questa misura rappresenta un’importante opportunità per le imprese, che non solo hanno la possibilità di dare un contributo significativo all’inclusione sociale, ma possono anche beneficiare di un supporto economico sostanziale, che permette loro di ridurre i costi legati all’assunzione di nuovi lavoratori” sottolinea Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Provincia di Pisa.

L'incentivo, applicabile sui contratti a tempo indeterminato, compresi quelli di apprendistato e le trasformazioni contrattuali, prevede un esonero totale, pari esattamente al 100%, dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 8.000 euro annui. Per i contratti a tempo determinato o stagionali, il beneficio ha una durata massima di dodici mesi e un valore pari al 50% dei contributi IVS a carico del datore di lavoro, relativi al neo-assunto, con un importo massimo di 4.000 euro annui.

Nel caso di assunzioni part-time, l'importo dello sgravio deve essere proporzionato all'orario di lavoro. Si precisa che non possono essere soggetti ad esenzione i premi e i contributi INAIL.

“È essenziale che le aziende siano adeguatamente informate su questa agevolazione e ricevano il giusto supporto per poterla sfruttare al meglio. Solo attraverso una corretta comprensione dei benefici e delle modalità di accesso, le imprese potranno cogliere pienamente questa opportunità e, al contempo, contribuire alla crescita e al benessere della comunità”, prosegue il direttore generale Federico Pieragnoli.

Per ogni ulteriore informazione e consulenza nella compilazione della domanda Confcommercio Provincia di Pisa è a disposizione ai seguenti contatti: Sandro Faraoni: 050/7846606 – [email protected]