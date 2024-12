Arrivano a Pisa corsi gratuiti per giovani disoccupati per entrare nel mondo del lavoro

Pisa, 13 dicembre 2024 - Riaccendere il talento di oltre 200 giovani disoccupati per formarli e specializzarli con nuove competenze affinché trovino la loro strada nel mondo del lavoro. È la grande opportunità offerta da "Accendi il tuo talento”, progetto vincitore di un bando da 300mila euro, che consentirà a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni di partecipare gratuitamente a specifici percorsi formativi ma anche azioni professionalizzanti, corsi motivazionali e tutoraggio. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di un’offerta formativa di qualità attraverso una formazione finalizzata a facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, anche attraverso l’acquisizione di nuove competenze per le transizioni digitale e verde. Le iscrizioni sono già aperte e i corsi partiranno dal 26 gennaio.

Per portare avanti questo ambizioso progetto, è stata creata un’associazione temporanea di imprese che ha come capofila l'agenzia formativa Aforisma e il Comune di Pisa e che comprende realtà come Industria Servizi Formazione, Polo Navacchio spa, Cna Servizi, gruppo Paim, cooperativa sociale Arnera e Aipd. "Considerati gli obiettivi strategici e operativi in tema di politiche attive del lavoro – spiega l’assessore Gabriella Porcaro - l’Amministrazione comunale in partenariato con una serie di soggetti, capofila l’agenzia formativa Aforisma, ha deciso di partecipare al bando “Talenti in azione” per ottenere finanziamenti a sostegno di progetti formativi finalizzati ad agevolare l’ingresso dei disoccupati e degli inoccupati di persone di età dai 18 ai 34 anni nel mercato del lavoro attraverso l’acquisizione di nuove competenze e nuove conoscenze. Il progetto 'Accendi il tuo talento' mira a promuovere percorsi di formazione formale e non formale per migliorare l’accesso all’occupazione e mettere in campo misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale. Si tratta anche di un'occasione - conclude l'assessore Porcaro - per aiutare le aziende del territorio, in difficoltà per ricercare personale specializzato". "L’iniziativa nasce per contrastare il fenomeno della povertà educativa che porta molti giovani a perdere fiducia in loro stessi, fino a trovarsi senza stimoli, senza lavoro e non inseriti in percorsi di formazione. Vengono chiamati NEET ma non dobbiamo correre il rischio di etichettarli, si tratta di storie di vita diverse l’una dell’altra. Quello che possiamo fare è riaccendere i loro talenti, riattivare il loro interesse nella crescita personale e professionale e dare l’occasione di acquisire competenze, conoscenze ed esperienze - spiega Grazia Ambrosino, presidente del centro di formazione Aforisma, cooperativa capofila del progetto -. Per ciascun allievo verrà elaborato un patto formativo personalizzato realizzato con specifici orientatori esperti, un percorso che si può integrare con i corsi del progetto GOL e IEFP già messi in campo da Aforisma". Accendi il tuo talento dà la possibilità a oltre 200 giovani di partecipare ai percorsi formativi gratuiti che prevedono da 2 a 4 corsi a testa suddivisi tra azioni formative professionalizzanti, azioni cosiddette non formali, corsi motivazionali e tutoraggio, per un totale di 324 posti distribuiti nelle varie azioni. I 9 assi didattici sono stati scelti insieme ai partner di progetto sulla base delle realtà lavorative del territorio, per andare incontro alle specificità e alle possibilità di impiego esistenti: sono relativi ai settori di marketing e comunicazione, professioni innovative, logistica e gestione digitale, cura della persona, commercio, turismo, manutenzione del verde, professioni manuali. I partner

Permettono il collegamento dei percorsi formativi con le comunità di giovani, con le famiglie e con le categorie protette da un lato e con le esigenze del mondo del lavoro dall’altro, aprendo la strada anche a rapporti diretti con imprese artigiane, commerciali, tecnologiche, cooperative. Sono Comune di Pisa, Aforisma agenzia formativa, Industria Servizi Formazione, Polo Navacchio spa, Cna Servizi, gruppo Paim, cooperativa sociale Arnera e Aipd.

Come iscriversi

Iscrizioni e informazioni si può consultare il sito www.aforismatoscana.net, chiamare il numero 050 2201288, scrivere via mail a [email protected] oppure recarsi direttamente presso la sede in via dei Cappuccini 2/b a Pisa (da lunedì a venerdì: 09.00 - 13.00 e 14.00 – 18.00).