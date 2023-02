Alle ore 22:30 di domenica una pattuglia della Squadra Volanti, durante controlli di routine, ha identificato turco 21enne che passeggiava sui Lungarni. Il giovane ha riferito ai poliziotti di essere a Pisa a diporto. La sala operativa ha quindi effettuato gli accertamenti di rito, riferendo ai colleghi su strada che il giovane era ricercato in

campo internazionale per arresto provvisorio ai fini estradizionali verso l’Albania, a seguito di condanna per il reato di falsificazione di documenti commesso nel Paese delle Aquile, per il quale deve scontare una pena di mesi nove di reclusione. Il

soggetto è stato pertanto arrestato.