Arpa D'Estate: tutti gli ospiti della IV Edizione

Pisa 1 luglio 2024 - Arpa D’Estate, l’evento musicale a scopo benefico organizzato dalla Fondazione Arpa, presieduta dal professor Luca Morelli, è giunto alla sua quarta edizione e si preannuncia come un trionfo di musica, emozioni e solidarietà. La serata si svolgerà sabato 6 luglio presso il suggestivo Giardino Scotto di Pisa, che si trasformerà in un vero palcoscenico di talenti sotto la direzione artistica di Renato Raimo, regista e conduttore dell’evento. L’inizio dello spettacolo è previsto per le 21.30. Per chi arriverà dalle 20.15 riceverà un’accoglienza sul blu carpet dove i partecipanti potranno scattare foto-ricordo e gustare una selezione di vini del territorio. L’atmosfera sarà arricchita dalla presenza di artisti di calibro nazionale ed internazionale, rendendo la serata un'esperienza indimenticabile. L’accesso allo spettacolo è possibile con un’offerta minima: i fondi raccolti saranno destinati a sostegno dei progetti della Fondazione Arpa, in particolare per contribuire all’acquisto di un’ambulanza dotata di strumenti e prodotti necessari alla causa. La partecipazione all’evento non solo promette un’immersione nella musica di qualità, ma offre anche l’opportunità di fare la differenza nella vita di chi ha bisogno. È possibile prenotare il tuo posto tramite WhatsApp al numero: 351 726 6933. Sul palco di Arpa d’Estate Renato Raimo, rispettando il filo conduttore della diversità di generi musicali che Arpa d’Estate offre, ogni hanno seleziona figure professionali che per il loro percorso di vita artistica rappresentano quel profilo fondato su principi di impegno e passione nel raggiungimento dei propri obbiettivi, valori cari alla Fondazione Arpa. Ospite d’onore l’eclettica Luisa Corna, cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana. Luisa che come cantante ha partecipato al Festival di Sanremo 2002 in coppia con Fausto Leali con il brano "Ora che ho bisogno di te", classificandosi quarti. Sarà un po’ la madrina per tutti gli artisti che si alterneranno sotto il cielo stellato del bastione San Gallo. Momento clou sul palco di Arpa d’Estate: Il premio Franco Mosca Dopo la scomparsa del fondatore, il Premio Franco Mosca viene conferito ad una personalità che, con il proprio impegno quotidiano, abbiano dimostrato di condividere con la Fondazione valori e motivazioni e che, incarnandone lo spirito in modo esemplare, abbiano contribuito a promuovere e diffondere tali valori nella società. Quest’anno a rappresentare la miglior candidatura sarà la dottoressa Angela Gioia, responsabile della unità funzionale cure palliative e hospice di Pisa, nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ai big si alterneranno giovani talenti e talenti eccezzionali: L’energia di Adriana Hamilton. Un bagaglio musicale davvero invidiabile, di madre scozzese, padre italiano. Cantautrice, performer, violinista. Ha scritto e cantato per Universal, Sony e altre Major. Si esibisce a livello nazionale e internazionale. Ha cantato a New York, Londra, Ibiza, Dakar, Dubai, Abu Dhabi, Beirut, Los Angeles. Ha costruito con i soldi dei concerti, con un’associazione e band no profit, un ospedale in Africa, in Senegal, a Djourbel. Ultimamente ha vissuto negli Emirati Arabi Uniti. Attualmente sta lavorando al suo disco ufficiale e a vari progetti e collaborazioni. Il 31 Luglio 2021 è stato pubblicato il suo disco "Persefone" prodotto da Deleterio (Dogo Gang, produttore di Marracash) e Morgan While, con video fra cui quello di "Mezcal", trasmesso anche su M20 (Radio Nazionale Italiana). Il 9 Giugno 2023 è uscito il suo ultimo singolo in italiano, "Kaboom". L’11 Agosto 2023 è uscita "Stay Forever", una collaborazione con il dj di Las Vegas Anatolie, che è salita al terzo posto della top 100 new release worldwide di Beatport dopo solo tre giorni. Serena Rigacci, una dolcissima ragazza pisana di 21 anni, in giovanissima età aveva un’accanita tifosa e sostenitrice, la nonna! Serana è una performer e cantante internazionale, una voce straordinaria e una grande padronanza del palco. La sua carriera artistica inizia da bambina con il programma di Rai1 “TI LASCIO UNA CANZONE“ e prosegue con la partecipazione a numerose trasmissioni televisive. Ha vinto il programma “NEX STAR“ in Romania e si è classificata seconda a “X-FACTOR” in Ungheria nel 2017. Protagonista del musical “La Sirenetta” nel ruolo di Ariel, ha continuato ad esibirsi in eventi televisivi e teatri importanti. A giugno 2024 si laureerà ALCM In Performance alla University of West London in Inghilterra. Federica Marinari, giovane cantautrice e musicista, di 25 anni, protagonista di The Voice of Italy 2014 e di "Amici" di Maria De Filippi nel 2019. Studia al Conservatorio di Livorno. Si è esibita in concerti all'estero in Lituania, Russia, Polonia, Ucraina. Omaggio al 100° anniversario Pucciniano con Carlo Bernini e Rachael Stellacci. Il Maestro Carlo Bernini è il direttore musicale di Andrea Bocelli, dedicherà un omaggio al maestro Giacomo Puccini. Rachael Stellacci, soprano, emozionerà il pubblico con le note pucciniane. Nata a Melbourne, Australia, Stellacci ha studiato in Italia e vinto numerosi premi internazionali. Doady Giugliano Conosciuto come giornalista ed opinionista, Doady ha iniziato la sua carriera nella musica. Compositore ed arrangiatore, ha contribuito a far conoscere la musica classica attraverso le sue elaborazioni. Si esibisce spesso con la vocalist Manu Ley per la Fondazione Arpa. Manu Ley è una cantautrice toscana, ha studiato canto lirico e pop e ha partecipato a numerosi eventi musicali e produzioni cinematografiche internazionali. Il suo singolo “HERE AND NOW” è una fusione di vibrazioni Pop e Rock, girato a New York dal regista Francesco Picone. Giovani Big Novadef Il progetto Novadeaf abbraccia il pop, il folk e l’elettronica, ospitando alcuni dei più brillanti musicisti dell’area pisana e livornese. Ha vinto il premio Amnesty “Voci X la Libertà” per la canzone “Man On Fire”. Maximilian Cotov, ecco un giovane talento, a cui fare molta attenzione, ha solo 10 anni, ma sta già vincendo primi premi assoluti in prestigiosi concorsi internazionali. È invitato a tenere concerti da solista e con orchestra in tutta Italia. Nella serata verrà assegnato anche il Premio Arpa d’Estate Giovani Talenti. Una giuria popolare di 30 elementi decreterà il vincitore di questa quarta edizione sulla base della pura energia trasmessa dalla singola esibizione dei giovani talenti. Ecco i partecipanti dell’edizione 2024: Giorgia Giuffrida 17 anni, ha appena concluso il 4° anno presso il liceo scientifico da Vinci di Firenze. Ha una passione per la lettura, l'arte e soprattutto la musica. Ore Di Sole. Il progetto Ore Di Sole mescola sonorità dall'alt rock, allo shoegaze, al post-punk con sfumature dream e psichedeliche. Ha partecipato a XFactor2022 e Sanremo Rock2022. Nachelo Michelangelo Ravone, cresciuto nella periferia di Napoli, ha iniziato a fare musica a 14 anni. Racconta la sua esperienza di vita attraverso la musica, cercando di vivere la strada in maniera positiva. “Per il Premio Arpa D’Estate, si intende l’espressione del talento non come desiderio di emergere a tutti i costi ma frutto di un percorso di dedizione, studio e sacrificio,” sottolinea Raimo. “L’idea è quella di un successo che si raggiunge con la determinazione senza puntare a falsi traguardi, con passione.”