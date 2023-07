Arpa d'Estate, grandi artisti per ricordare il fondatore Franco Mosca

La Fondazione Arpa annuncia la terza edizione di Arpa D’ Estate, l’evento musicale a scopo benefico in ricordo del professor Franco Mosca, fondatore dell’associazione, scomparso nel maggio 2020. Lo spettacolo, prima programmato per venerdì 14 luglio, è stato posticipato a mercoledì 19 luglio per motivi tecnici. La serata, condotta dal direttore artistico di Arpa, Renato Raimo, si terrà al Giardino Scotto e avrà inizio alle 21. Tra i big della canzone italiana che si esibiranno saranno presenti Paolo Vallesi, la cantante Ilaria Della Bidia, accompagnata dal pianista Attilio Di Giovanni, Federica Marinari e altri grandi talenti. Il pubblico avrà anche l’opportunità di ascoltare l’omaggio a Puccini con il direttore d’orchestra Pietro Consoloni, che condurrà un Ensamble di 13 elementi, fiati e archi. Ci saranno le performance di Debrah e Manu Ley, e non mancheranno i giovani talenti come il cantautore Mattia Donati e la band AB29. La serata includerà poi un momento dedicato alla memoria di Franco Mosca, con la consegna del premio che porta il nome del fondatore. "Arpa D’Estate è più di un semplice concerto: è un’occasione per sostenere la ricerca e la formazione in ambito medico e fare qualcosa di buono per tutti noi" ha dichiarato il professor Luca Morelli, presidente della Fondazione Arpa. Il ricavato dell’evento sarà devoluto ai progetti della Fondazione Arpa, che sostiene iniziative e progetti nazionali ed internazionali che costituiscono il cuore dell’impegno della onlus.

Dal 1992, anno della sua fondazione, Arpa si impegna per promuovere la ricerca e la formazione nei vari campi dell’oncologia, dei trapianti, dell’elaborazione e dell’applicazione di nuove tecnologie mediche e chirurgiche. Oggi una delle attività prioritarie della Fondazione è il finanziamento della formazione e dell’aggiornamento dei medici e di ogni altra figura professionale nel campo della sanità.

Giulia De Ieso