Armato rapina tabaccheria. Terrore sul Lungarno all’ora di punta del traffico

Attimi di terrore per una tabaccaia e un cliente vittime di una rapina a mano armata sul Lungarno Mediceo. Martedì sera, un uomo con il volto parzialmente coperto da una sciarpa e dal cappuccio del giubbotto, armato di pistola, ha fatto irruzione nella tabaccheria sul Lungarno Mediceo. Si è fatto consegnare circa 450 euro in contanti e un pacchetto di sigarette, per poi allontanarsi a piedi, facendo perdere rapidamente le sue tracce. I due presenti, la tabaccaia e un cliente, hanno raccontato alla polizia, intervenuta sul posto pochi minuti dopo, che il rapinatore sembrava avere tratti orientali. Sul luogo sono giunti anche gli agenti della scientifica per i rilievi, mentre gli investigatori stanno analizzando le immagini della videosorveglianza urbana nella speranza di ottenere indizi utili all’identificazione del malvivente. Secondo gli investigatori, le modalità della rapina fanno supporre che la pistola utilizzata potesse essere un’arma giocattolo, anche se al momento non vi sono conferme.

"Tutto è successo in un attimo" racconta la madre della proprietaria, che ieri pomeriggio ha sostituito la figlia al lavoro, provata da quanto successo. "L’uomo è entrato e ha scarrellato l’arma davanti agli occhi di mia figlia, poi, con accento straniero, ha chiesto tutti i soldi del fondo cassa e un pacchetto di sigarette". L’episodio intorno alle 18,40, in un tratto di Lungarno molto frequentato da residenti e passanti. "Mia figlia è rimasta scossa da quanto accaduto, non era mai successa una cosa del genere" ha concluso la donna. Le verifiche, intanto, proseguono senza sosta, in un clima di preoccupazione tra i commercianti della zona, già provati da episodi di microcriminalità.

Episodio analogo era successo nei mesi scorsi, sempre sul Lungarno Mediceo quando un uomo di 76 anni con il volto parzialmente travisato da un cappuccio ha rapinato con una pistola finta per ben due volte la farmacia all’angolo con piazza Cairoli. L’uomo è stato poi arrestato dalla polizia mentre si trovava alla stazione centrale dei treni di Pisa ed ora si trova agli arresti.

Enrico Mattia Del Punta