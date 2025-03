Arena da 375 posti in più. Oggi atteso il nulla osta: "Primo traguardo raggiunto"

Avanti per piccoli passi, con la consapevolezza di ridare nuova vita a un impianto che dopo il nefasto fallimento del 2009 era andato incontro a progressivi "dimagrimenti" e "sforbiciate" nella capienza e nei servizi. Oggi la Commissione provinciale di vigilanza, coordinata dalla Prefettura, si riunirà per dare il nulla osta e rendere effettivo l’ampliamento di 375 posti nel settore di Curva nord dell’Arena Garibaldi. "Un traguardo atteso da tempo" ha sottolineato con soddisfazione il vicesindaco Raffaele Latrofa, intervenuto su Granducato Tv durante la trasmissione "Il nerazzurro" condotta da Massimo Marini. "Il cantiere si è chiuso all’inizio di marzo e, dopo il collaudo, attendiamo soltanto il via libera da parte della Commissione per mettere a disposizione della società le nuove tribunette. Abbiamo installato i seggiolini posizionati in tutte le altre zone dello stadio, quindi omologati e rispettosi dei requisiti indicati da Federazione e Lega". Una volta ottenuta l’autorizzazione della Commissione, la società nerazzurra potrà mettere a disposizione dei tifosi un’ulteriore dotazione di biglietti nel settore più popolare dello stadio già per la partita di sabato prossimo contro il Mantova. Saranno operative anche le 4 postazioni destinate a persone con disabilità e i rispettivi accompagnatori. Ma non è finita qua, perché vicino all’orizzonte c’è un nuovo obiettivo da centrare per l’amministrazione: "Sono state avviate le operazioni per l’allestimento della seconda porzione di tribunette nell’anello inferiore della Curva nord – ha aggiunto Latrofa -, che saranno pronte e agibili in occasione della sfida con la Cremonese, in programma lunedì 21 aprile. Parliamo di altri 370 seggiolini che saranno aggiunti a quelli già esistenti. Per quella data contiamo anche di mettere a disposizione della tifoseria anche 104 nuovi posti in gradinata". La capienza del catino di Porta a Lucca con questi due ulteriori interventi di restyling raggiungerà, perciò, quota 11.290. "Contestualmente l’amministrazione ha avviato un fitto tavolo di confronto con la società di via Battisti – ha concluso Raffaele Latrofa -: stiamo stilando un’agenda di interventi infrastrutturali da realizzare per farci trovare pronti, nell’auspicio di tutti – tifosi compresi -, nel caso in cui la squadra dovesse centrare la promozione in Serie A". Più nel dettaglio, i lavori in programma verranno suddivisi equamente tra Comune e Sporting Club e saranno volti al miglioramento dei servizi, alla stabilizzazione e impermeabilizzazione delle superfici dello stadio e alla creazione di ulteriori posti in Curva sud sia per il pubblico di casa che per le tifoserie ospiti. "Tutto questo sarà fatto con la serenità della deroga, che verrà accordata in caso di passaggio in Serie A, relativa alla soglia dei 12mila posti. Non è uno sbarramento per le squadre neopromosse, che inizialmente possono disputare le partite casalinghe anche senza questa capienza. Sarebbero quindi sufficienti gli 11.290 posti che ci siamo prefissati di raggiungere".

M.A.