Area di sgambatura per cani Progetto per il parco di via Bixio

"Un luogo di aggregazione per i cittadini, con area giochi dedicata ai bambini, area sgambatura per cani e spazi come una piccola piazza per il ritrovo e la socialità". Queste le parole del sindaco Michele Conti sul nuovo parco urbano tra via Nino Bixio e via Cesare Battisti.

"Grazie ad un’importante attività di confronto tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza, è stata inserita nel progetto in corso la realizzazione di un’area sgambatura per cani, prevista all’estremità ovest del parco, lato Bastione Stampace", ha detto il sindaco. "Una modifica" nel segno di un "contatto costante con il cittadino. Dal confronto con i residenti del quartiere, abbiamo recepito la necessità di realizzare un’area di sgambatura per i cani e siamo subito intervenuti".

Il nuovo parco "sarà realtà tra poche settimane", ha proseguito Conti, nell’ottica di un "grande intervento di rigenerazione urbana in una zona rimasta per molti anni in stato di abbandono e degrado, che sta trasformando un ex deposito di autobus in un nuovo polmone verde che ricucirà l’area compresa tra la Stazione, la Sesta Porta, l’inizio del quartiere di Porta a Mare e l’ingresso dell’asse pedonale in centro storico".

Il nuovo parco ricopre un’area complessiva di 19mila metri quadrati di verde con prato, 114 alberi ad alto fusto e 40 cespugli. Una dotazione di verde provvista di servizi come giochi per bambini, area sgambatura cani e spazi per il relax. Verranno poi installati arredi urbani come cestini a raccolta differenziata e panchine tipo Fenicia, già installati in altre zone del centro storico. Per l’illuminazione verrà realizzata ex novo quella sul marciapiede di via Cesare Battisti, con apparecchi illuminanti già utilizzati in centro storico.