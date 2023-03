Area a verde pubblico per famiglie, ristorante e arena estiva da 400 posti

Il progetto di riqualificazione del Parco urbano e archeologico della Cittadella prevede molteplici funzioni: sarà realizzata un’area a verde pubblico dedicata alla fruizione collettiva ma soprattutto a bambini e famiglie, attrezzata come parco gioco inclusivo dotato di gazebi verdi attrezzati, nella costruzione ispirato a una galea. Verrà inoltre creata un’arena all’aperto per eventi, concerti temporanei, aula didattica all’aperto per le scuole primarie della città con agibilità fino a 400 persone. Sarà inoltre realizzata una struttura ricettiva con funzioni di ristorante (il bando di concessione sarà pubblicato nei prossimi mesi per consentirne l’aggiudicazione in concomitanza con l’inaugurazione del nuovo parco che sarà recintato e chiuso di notte) e creata un’area archeologica con finalità didattio-informative per la valorizzazione dell’offerta turistica: il progetto prevede uno scavo archeologicoo fino alla quota da –178 cm dal piano di campagna per verificare l’eventuale presenza di importanti reperti medioevali che possano fornire maggiori informazioni storiche sulla città, ipotizzando di realizzare alcune navate in legno secondo una ricostruzione filologica per potervi allocare gli antichi mestieri svolti e disporre un’area di documentazione storica della "terzana", i rimessaggi delle galee, sia per i pisani che per i turisti, e realizzare un parco archeologico medioevale della Pisa Repubblicana. L’edificio "vasca per gli esperimenti idraulici e monumento a Galilei" diventerà un bar ristorante poiché con il restauro delle strutture presenti e l’aggiunta di una nuova struttura destinata a sala ristorante su patio interno all’area della vasca: il progetto prevede un rivestimento in lamiera "corten" e le chiusure della sala sono previste interamente vetrate. La copertura sarà ricoperta da pannelli fotovoltaici.