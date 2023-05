Aperture straordinarie Le sedi e gli orari

Anche per il ballottaggio gli uffici elettorali della Sesta Porta e di Marina di Pisa effettueranno aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali:

- Sesta Porta, Via Battisti, 51, quarto piano (Ufficio elettorale): domenica 28 maggio dalle 7 alle 23; lunedì 29 maggio dalle 7 alle 15. In via Camillo Guidi, 2A, Marina di Pisa (Ufficio decentrato 1): domenica 28 maggio dalle 7 alle 23. Per il rilascio delle carte di identità agli elettori che ne sono sprovvisti sarà invece aperto oggi, domenica 28 maggio, dalle 9 alle 22, l’ufficio anagrafe della Sesta Porta, in via Battisti 51.