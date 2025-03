Aperte le iscrizioni per i concorsi ordinari di I e II livello

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa annuncia l’apertura delle iscrizioni al bando di concorso per l’ammissione ai corsi ordinari di I e di II livello: 78 posti in totale, suddivisi in 60 posti per allievi del primo anno dei corsi ordinari di I livello e a ciclo unico e 18 posti per allievi del primo anno dei Corsi ordinari di II livello. "Il concorso alla Scuola Superiore Sant’Anna è una grande opportunità per chi vuole mettersi in gioco e dimostrare che, attraverso il merito, il talento e la conoscenza, è possibile dare un importante contributo alle sfide del nostro tempo – dichiara Sabina Nuti (nella foto), rettrice della Scuola Sant’Anna –. Auspichiamo nelle prossime settimane di aumentare i posti disponibili grazie al supporto della Fondazione Il Talento all’Opera e della Fondazione Luca Cavallini".

Un’esperienza formativa che consente di studiare in una università pubblica che valorizza il merito e di vivere gratuitamente in un campus caratterizzato dal costante confronto di idee e che unisce formazione di eccellenza, avvicinamento precoce alla ricerca, esperienze all’estero e un costante scambio tra colleghi. Il termine per presentare domanda è fissato alle ore 12 del 29 luglio 2025 per il I livello e ciclo unico, e alle ore 12 del 24 giugno 2025 per il II livello. Per il concorso di ammissione al primo anno sono disponibili 29 posti per la Classe Accademica di Scienze Sociali e 31 posti per la Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate.

Il concorso si svolge in tre fasi: la prima coincide con le preselezioni, mediante test Tolc; la seconda con le prove scritte a Pisa; L’ultima con la prova orale a Pisa a settembre. Per prepararsi alle prove, da marzo a giugno è in programma l’attività di orientamento online "Prepara il concorso al Sant’Anna", ogni mercoledì alle ore 17. Il concorso di II livello è invece riservato a laureati e laureandi che abbiano svolto il corso di laurea in non oltre 4 anni con una media ponderata negli esami universitari pari ad almeno 27/30. Il concorso, di cui si parlerà durante un open day il 14 aprile, si articola in una valutazione dei titoli e una prova di esame che prevede un colloquio da svolgersi in presenza a Pisa nel mese di luglio.