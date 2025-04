Aoup ospita due eventi per la Giornata nazionale delle persone con lesione del midollo

Pisa, 2 aprile 2025 - La Giornata nazionale delle persone con lesione del midollo spinale, venerdì 4 aprile, sarà celebrata a Pisa con due eventi. Dalle 10.30 alle 12, il personale e i pazienti dell’unità operativa Mielolesi dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, assieme a una ventina di altre unità spinali e centri specializzati italiani, saranno in collegamento streaming con Palazzo Chigi, a Roma, dove i rappresentanti delle associazioni incontreranno Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità, e Orazio Schillaci, ministro della Salute.

L’iniziativa è promossa dalla Federazione delle Associazioni italiane delle persone con lesione al midollo spinale (Faip), in collaborazione con Sims (Società italiana midollo spinale), Simfer (Società italiana di Medicina fisica e riabilitativa), il Comitato italiano paraolimpico e il sostegno della Fondazione Serena-Olivi. Lo slogan della manifestazione – “Corriamo insieme per salvare le Unità Spinali codice 28 alta specialità riabilitativa” – vuole porre l’attenzione sulle criticità di queste importanti strutture e sensibilizzare l’opinione pubblica e gli amministratori perché siano garantite la continuità dei servizi riabilitativi e scongiurata la riduzione dell’attività o addirittura la chiusura di alcune strutture. Nel pomeriggio, con inizio alle 14, l’auditorium della residenza studentesca “I Praticelli” (via Berchet 40, Ghezzano, zona Cnr) ospiterà il convegno “La nutrizione e sport per il benessere della persona”, organizzato dall’Artim-Ets (Associazione ricerca trattamenti innovativi nelle mielolesioni, presieduta da Giulia Stampacchia) assieme all'unità operativa Mielolesi dell'Aoup. Il congresso è aperto al pubblico e inizierà con il saluto, tra gli altri, di Silvia Briani, direttrice generale dell’Aoup.

Si parlerà di stile di vita e salute (Adriana Gerini, direttrice facente funzioni dell’unità operativa Mielolesi, Aoup), dell’approccio dietetico per la persona con lesione midollare (Katia Nardi e Martino Seravalli, Servizio dietetico, Aoup), del trattamento tempestivo dell’osteoporosi (Maurizio Mazzantini, unità operativa Reumatologia, Aoup). Seguiranno interventi riguardanti lo sport come terapia, filosofia, stile di vita, modo di essere e di pensare (Elisabetta Bertolucci, sezione Professioni tecnico sanitarie della riabilitazione, Aoup, e Nicola Codega, atleta paraolimpico e scrittore).

Seguirà una sezione (moderata da Carla D’Avino, dell’unità operativa Mielolesi) in cui avranno ampio spazio le persone con lesione del midollo spinale, che racconteranno le loro esperienze di vita e di attività sportiva (nuoto, sci, scherma e tiro con l’arco). Al termine del convegno Susi Grassini (Federazione italiana di tiro con l’arco) terrà una dimostrazione di tiro con l’arco in carrozzina.