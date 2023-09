Anziana cade a San Giuliano, i carabinieri prestano immediato aiuto

Una signora di 90 anni è caduta rovinosamente in Largo Shelley nella mattinata di ieri senza più riuscire ad alzarsi in piedi. Nella disgrazia la fortuna della donna è che, proprio in quel momento, alcuni carabinieri della stazione di San Giuliano stavano pattugliando l’area centrale del capoluogo e sono quindi subito intervenuti in soccorso. In particolare una giovane carabiniera che si è fermata inginocchiandosi al fianco dell’anziana signora spaventata e dolorante. La militare ha preso la mano della donna (foto qui fianco) e l’ha tenuta stretta fino a quando non è arrivata un’ambulanza del 118. Un gesto commovente di vicinanza e affetto che mostra – ancora una volta – la vicinanza dell’Arma alle persone. "Uno scatto – commenta il sindaco Di Maio – che nella sua semplicità racconta una grande missione al fianco dei cittadini"

Sa.Ba.