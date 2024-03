Animatori per villaggi, hotel, camping e navi da crociera

PISA PROVINCIA

Professione Animatore, storica azienda operante nel settore turistico,con riconoscimenti Coni e Ansat

ricerca in tutta Italia,per l’inverno 2023/2024 e per l’estate 2024, animatori turistici (anche senza esperienza) da inserire nei propri staff in villaggi/hotel/camping/navi da crociera

per destinazioni sia in italia che all’estero

Età 16 - 36 anni. è possibile candidarsi anche senza esperienza in quanto l’azienda si occupa di formare gratuitamente i candidati. Garantiti massima onestà e trasparenza, carriera, continuità lavorativa (sia in estate che in inverno), contratti regolari comprensivi di vitto, alloggio e ulteriori benefit, stipendi altamente competitivi. Per le canditature inviare il curriculum oppure semplicemente contattandoci ai seguenti recapiti: Chiamare o inviare messaggio Whatsapp al numero 3515157194 (preferibile)

indirizzo mail: [email protected]