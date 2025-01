Anima Mundi, ecco la nuova edizione

L’Opera della Primaziale Pisana e la Rassegna di Musica Sacra Anima Mundi indicono il XVII Concorso Internazionale di Composizione Sacra Anima Mundi. La rassegna Anima Mundi è un appuntamento consolidato tra i più importanti e prestigiosi del genere a livello internazionale. L’omonimo concorso di composizione è nato per valorizzare e dare continuità storica e artistica alla Cappella Musicale del Duomo e alla sua ricchissima tradizione musicale sacra.

Per questa edizione del Concorso è stato scelto il testo Salve Regina da sviluppare per voce di soprano solista, coro a quattro voci SATB, con accompagnamento di organo e quintetto d’archi composto da violino primo, violino secondo, viola, violoncello e contrabbasso. La composizione dovrà avere una durata compresa tra i 10 e 12 minuti.

I concorrenti dovranno tenere in debita considerazione il fatto che le composizioni saranno valutate anche in base alla loro funzionalità nel contesto liturgico parrocchiale. Per questo si richiede anche una versione della composizione per solo organo.

Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 16 aprile 2025 alla segreteria del concorso. Il bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito www.opapisa.it