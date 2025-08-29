Anima Mundi: come prenotare i concerti

È consultabile sul sito www.opapisa.it il programma completo della XXIV edizione di Anima Mundi, la rassegna di musica sacra prodotta e promossa dall’Opera della Primaziale Pisana con il contributo di Fondazione Pisa e con il patrocinio del Comune di Pisa. Sette concerti, dal 9 al 25 settembre, accompagneranno il pubblico in un viaggio spirituale e artistico attraverso le architetture maestose di piazza dei Miracoli, con un cartellone che unisce capolavori immortali e interpreti d’eccezione. Alla direzione artistica del festival è confermato, per il quinto anno consecutivo, Trevor Pinnock, affiancato dal direttore di produzione Guido Corti che cura la realizzazione della rassegna. L’ingresso ai concerti è gratuito con biglietto, prenotabile esclusivamente online a partire dal 1 settembre alle 11, e fino ad esaurimento posti disponibili. Per ogni serata, sarà possibile sostenere con libere offerte un progetto promosso dalla Caritas Diocesana di Pisa, volto ad aiutare persone e famiglie in difficoltà sul territorio. La prenotazione dei biglietti per tutti i concerti in programma può essere effettuata solo online, fino a un massimo di due ingressi per ogni concerto con lo stesso nominativo. Ogni giorno di concerto, a partire dalle 18, eventuali biglietti rimasti e non ritirati saranno messi in distribuzione solo alla biglietteria. Solamente le persone a mobilità ridotta e in carrozzina che desiderano partecipare sono pregate di inviare entro il 4 settembre una email a [email protected] indicando la data del concerto affinché sia possibile garantire loro uno spazio adeguato, nell’osservanza delle norme di sicurezza. Non è possibile effettuare prenotazioni telefoniche né per email. Apertura della biglietteria dal 5 settembre al Museo dell’Opera del Duomo, piazza del Duomo con orario lunedì-sabato 9-19, e fino alle 21 nei giorni di concerto; mail [email protected].