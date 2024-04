Amici di Pisa: "Darsena Europa, un rischio per il nostro patrimonio naturalistico"

Pisa, 11 aprile 2024 - Gli amici di Pisa inviano una lunga lettera sul tema della Darsena Europa: "Da anni riteniamo che la Darsena Europa, con la sua diga foranea esterna di 4,6 km, quelle interne di 2,3 km e il dragaggio di 15,7 milioni di mc. di fanghi e sabbie dei fondali del canale di accesso e dei bacini delle darsene interne, per permettere l’attracco di portacontainer come la Ever Given (399,94 m di lunghezza, 58,8 m di larghezza e 32,9 m di altezza, che ostruì il Canale di Suez), impatterà sull’ecosistema del nostro patrimonio costiero, tutelato da normative europee. La nostra costa, circondata dalle Alpi Apuane e dall’Arcipelago Toscano, con il Santuario dei Cetacei, Area Specialmente protetta di importanza mediterranea e le Secche della Meloria, anch’esse Aree Marine Protette in quanto Zone Speciali di Conservazione (ZSC), col sito d’importanza comunitaria per la tutela del delfino Tursiops truncatus, situato a soli 2 km dal porto di Livorno e il litorale del Calambrone, Important Bird Area, importante sosta per gli uccelli migratori e di sopravvivenza di altri in estinzione, come il Fratino, presente anche nel Parco Regionale di Migliarino--San Rossore-Massaciuccoli. A difesa di tale patrimonio naturalistico è sceso in campo il Presidente del suddetto Parco, Lorenzo Bani, che denuncia i rischi a cui la Darsena Europa esporrà la biodiversità marina, con la compromissione delle praterie di posidonia e coralli, costituenti un ecosistema indispensabile per la vita del mare. Chiediamo: “Perché una Regione a vocazione turistica si danneggia da sola, con la costruzione di un’opera impattante che oltretutto modificherà lo skyline costiero, sinora motivo di attrazione turistica, per l’effimera promessa dell’aumento dell’occupazione, quando porti esteri come Rotterdam e Anversa dimostrano il contrario, in quanto i containers sono caricati e scaricati da attrezzature centralizzate e completamente automatizzate?" M.B.