Ambulatorio su quattro ruote per i senzatetto

Potenziare i servizi rivolti alla popolazione senza fissa dimora, attraverso l’attivazione di un ambulatorio mobile in grado di offrire prestazioni sanitarie e assistenza diretta alle persone più vulnerabili.

E’ quanto prevede una delibera approvata giovedì 28 novembre, dalla Giunta Comunale.

Il progetto - che sarà realizzato in collaborazione con la Società della Salute della Zona Pisana e il CISOM - mira a estendere le attività già svolte dall’Ambulatorio Etico CISOM. Per realizzare l’ambulatorio mobile sarà infatti utilizzato un mezzo già in dotazione al CISOM e opportunamente adattato grazie allo stanziamento da parte del Comune di 13.427,99 euro, risorse state ottenute grazie al contributo previsto dal Decreto-legge n. 50/2022 e destinate al supporto di iniziative di sostegno per soggetti in stato di grave marginalità.

"Con questa delibera - dichiara l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno - confermiamo il nostro impegno per sostenere e supportare le persone senza fissa dimora e chi vive situazioni di estrema fragilità, rafforzando una rete di solidarietà che coinvolge istituzioni, associazioni e cittadini. Grazie a questo importante progetto puntiamo a offrire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno".