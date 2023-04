"Ambiente e sociale Due crisi collegate"

Bruno Mazzara, docente di psicologia dei consumi all’Università La Sapienza di Roma, originario di Caserta, vive sul litorale pisano da 13 anni. In passato è stato consigliere comunale e poi assessore in Campania e oggi è candidato di Una città in Comune per Ciccio Auletta sindaco.

‘Società dei consumi e sostenibilità. Una prospettiva psicoculturale’ è il titolo del suo ultimo libro: un manifesto politico?

"è abbastanza diffusa la consapevolezza che per far fronte alla grave crisi ambientale e climatica occorre modificare stili di vita e abitudini di consumo e quindi modificare l’attuale sistema socio-economico-politico. Ma spesso tralasciamo l’importanza della componente psicologica che sostiene quel sistema. La cultura del consumo è entrata così a fondo nel nostro orizzonte mentale che non riusciamo più a concepire una possibile alternativa. Come ha detto il filosofo Frederic Jameson ‘è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo’".

Non c’è via d’uscita?

"Al contrario, dobbiamo interrogarci su come cultura del consumo e legame tra stili di consumo e crisi ambientale sono trattati nella comunicazione sociale e politica. Se lo capiamo, cambiamo paradigma".

Perché si candida?

"Una città in Comune è l’unica formazione politica che interpreta coerentemente la mia convinzione che crisi ambientale e ingiustizia sociale sono due facce della stessa medaglia".