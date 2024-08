Alyssa e Virginia. Una finale per due. Notti di Talento regala ancora emozione

La piazza è piena e lo spettacolo si sta avviando alla conclusione. Poi tocca a lei: porta in scena un assolo di danza che racconta le difficoltà dell’ultimo periodo della sua giovanissima vita, la caparbietà di guardare oltre, le tempeste emotive che hanno caratterizzato questi ultimi anni e la voglia di dire che, comunque, "non può piovere per sempre". Alyssa Lombardi sale, balla e conquista tutti. Pubblico e giuria. È lei la vincitrice dell’ultima tappa eliminatoria di Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner esclusivo e che sabato sera ha gremito piazza Antonio Madonna al Calambrone. Stacca il pass diretto per la finale anche la cantante Virginia Papini, che emoziona con un’intensa versione di "The Grudge" di Olivia Rodrigo. La coda dell’ultimo appuntamento a Eliopoli del talent prodotto da Mediterranea Music (direttore artistico Stefano Bini, direttore di produzione Michele Ammannati) regala i fuochi d’artificio: giovani ballerini preparati e cantanti di grande talento a caccia di un pass per la finale. Apre lo show, condotto da Ilaria Belli e Leonardo Ghelarducci, Marta Carnelis che strappa subito una valanga di applausi con "Fai rumore" di Diodato. La segue Cecilia Morlé con l’omaggio a Beyoncé. Da lì in poi si alternano sul palco cantanti e ballerini: apre la danza la crew Funny Ladies di Pasito Pa’lante con una coreografia a ritmo di balli latini, dopo di loro le giovanissime Rachele Lemmi e Anastasia Bianca conducono il pubblico in un frullato di emozioni e a "tuffarsi" nella loro coreografia "Onde", Jaine Mazzoncini canta Elisa ("Eppure sentire") e Lavinia Giusti porta sul palco l’assolo di danza che sulle note di "Flowers" di Miley Cyrus racconta la capacità di andare se stessi ad ogni costo anche se una relazione finisce. Infine c’è ancora spazio per ascoltare i due inediti presentati al pubblico di Calambrone da altrettanti cantanti: Josephine Sigilli con "Luce nel buio" e Alain Mini con "Partire ma dove". Giulia Mattolini ha chiuso la categoria danza con un assolo sulle note di "Carmen". Su La Nazione di domani conunicheremo i nomi dei 18 finalisti di Notti di Talento. Appuntamento il 20 agosto in piazza delle Baleari a Marina di Pisa. Il sogno continua….

Gab. Mas.