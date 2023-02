Altri 2,1 milioni in arrivo dal Pnrr per mettere a posto le scuole pisane

di Gabriele Masiero

PISA

Dal Pnrr sono arriveranno a Pisa altri 2,1 milioni di euro per l’edilizia scolastica cittadina. La conferma è giunta dal primo incontro del 2023 di programmazione degli spazi didattici coordinato dalla Provincia e svoltosi ieri all’auditorium Maccarrone, al quale hanno partecipato il presidente provinciale Massimiliano Angori, la dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, Lorenza Lorenzini, la consigliera provinciale all’edilizia scolastica, Cristina Bibolotti, la consigliera provinciale alla programmazione scolastica, Maria Antonietta Scognamiglio, l’assessora all’istruzione del Comune di Pisa, Sandra Munno, e i presidi di tutti gli istituti cittadini, insieme ai rappresentanti dei consigli di istituto, i rappresentanti di Cittadinanza Attiva e dell’Osservatorio Scolastico Provinciale.

Le priorità

Nel dettaglio con i fondi del Pnrr saranno riqualificate e ampliate le aree sportive dell’Iis "Da Vinci-Fascetti" (488 mila euro) e la riqualificazione e messa insicurezza delle palestre di via Bovio (1.667.000 euro). "Prosegue - assicura Angori - la buona concertazione sugli spazi cittadini portata avanti dalla Provincia attraverso l’impegno della nostra struttura tecnica".

La ricognizione degli spazi

Bibolotti, ha inoltre assicurato, che "gli uffici provinciali sono costantemente al lavoro sui vari plessi cittadini con le opere di manutenzione, e per la messa a punto del reperimento di tutti gli spazi per consentire il miglior svolgimento possibile dell’attività didattica anche per l’anno scolastico 202324: molti sono anche gli interventi in programma che sta seguendo la struttura tecnica con fondi Pnrr: per le palestre Via Sancasciani sono in programma lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo per un valore di 800 mila euro, per l’Iti ‘Da Vinci’, e nello specifico per il secondo lotto del fabbricato principale, sono previsti lavori per la messa in sicurezza, il miglioramento sismico e dell’efficienza energetica e l’adeguamento alla normativa antincendio, con una spesa su fondi Pnrr pari a oltre 7 milioni ai quali si aggiungono 150 mila euro della Provincia, infine sono previsti interventi sull’hangar con lavori di adeguamento sismico e di messa in sicurezza edile ed impiantistica per un valore di oltre 750mila euro, a cui si aggiungono oltre 328 mila euro di risorse del bilancio provinciale".

"Il tavolo - ha aggiunto Scognamiglio - ha elaborato i dati provenienti dalle iscrizioni scolastiche, in modo da pianificare le questioni legate all’edilizia scolastica sui numeri degli studenti iscritti ai plessi cittadini. Un confronto fondamentale anche su questi temi, perché i ragazzi necessitano di tutti gli spazi didattici nella loro pluralità, per una scuola che possa esprimersi al massimo di principi quali accoglienza e inclusione". Angori ha ricordato che sul sito web della Provincia "sono disponibili tutti i dati legati al Pnrr e ai lavori in corso relativamente a questi finanziamenti".

"Nelle prossime settimane - ha concluso - proseguiremo il confronto con gli Istituti che presentano maggiori criticità per continuare a pianificare gli interventi in vista del prossimo anno scolastico. La prossima riunione del tavolo è prevista per la fine di aprile".