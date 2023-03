"Alternativa alla destra e 5Stelle"

"Nel panorama politico liberale, le prossime elezioni comunali hanno un elemento di novità:

la presenza di un movimento politico che si richiama al liberalismo politico, il Liberal Forum". Luca Anselmi e Pierluigi Barrotta, entrambi docenti all’università di Pisa, sono due esponenti di questo movimento che, nato lo scorso anno come associazione presente in tutta Italia, in città, partecipa alle prossime amministrative "come alternativa alla destra, ma anche al confuso populismo del Movimento 5 Stelle". "A Pisa - proseguono i due professori - il Liberal Forum ha attivamente collaborato con Italia Viva, Azione e il Psi per organizzare la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Rita Mariotti. La novità sta nel fatto che Pisa rappresenta una delle primissime occasioni in cui il Liberal Forum partecipa in prima persona a un appuntamento elettorale. Forte soprattutto nel mondo universitario, il Liberal Forum ha contribuito alla preparazione del programma politico per la nostra città". Infine, concludono Barrotta e Anselmi, "con la loro presenza all’interno del Terzo Polo, i liberali intendono rafforzare la cultura riformista e una politica attenta all’ambiente, allo sviluppo economico, alla collaborazione con la prestigiosa università e alle ragioni del turismo".