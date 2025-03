Almanacco pucciniano. Giacomo Puccini a Pisa"

Sarà presentato domani nel Ridotto del Teatro Verdi il volume "Almanacco pucciniano. Giacomo Puccini e Pisa" (Dreambook) di Alessandro Ceccarini, basso e musicologo. Dialogherà con l’autore l’editore Stefano Mecenate. Un libro che nasce da un viaggio, condotto dall’autore, nei teatri di Pisa e provincia (compresi quelli che al momento non esistono più), alla ricerca delle opere, dei concerti e delle iniziative legate a Giacomo Puccini e che, pur non avendo l’ambizione di essere un lavoro esaustivo, rappresenta un’opera completa sulle produzioni e gli eventi del Maestro lucchese a Pisa. La presentazione del volume sarà accompagnata da intermezzi musicali: Adriana Crispo (soprano), Franco Rossi (baritono), Francesco Saviozzi (pianoforte). Il libro è frutto di un accurato lavoro di ricerca delle fonti realizzato da Ceccarini in occasione del centenario della morte del grande compositore lucchese, e si propone di raccontare ciò che dalla fine del 1800 a oggi è accaduto nel territorio pisano. Ceccarini ha debuttato a soli 23 anni in "Sparafucile" nel Rigoletto di Verdi, e da anni svolge la sua attività di solista nel mondo della lirica. Nel 2016 è risultato tra i vincitori del concorso per ruoli d’opera di Omega Firenze, aggiudicandosi il ruolo del dottor Grenvil nella Traviata al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Nel 2019 è stato Fiesco nella riduzione del Simon Boccanegra "La taverna del Doge" per la stagione Young del Teatro Carlo Felice di Genova. Nel luglio 2019 ha inaugurato il 65° Festival Puccini con "La Fanciulla del West" nel ruolo di Billy Jackrabbit. Ingresso libero.