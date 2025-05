All’Università di Pisa si insedia la nuova Consigliera di fiducia Nicoletta Parvis

Pisa, 30 maggio 2025 – È l’avvocata Nicoletta Parvis la nuova consigliera di fiducia dell’Università di Pisa, incaricata per il triennio 2025–2027. La sua nomina conferma l’impegno dell’Ateneo nella prevenzione e nel contrasto alle discriminazioni e molestie nei luoghi di lavoro, di studio e ricerca. Nicoletta Parvis è avvocata penalista cassazionista, con oltre venticinque anni di esperienza nel campo del diritto penale, in particolare nella tutela delle vittime di violenza e nella consulenza alle imprese. L'avvocata Parvis, inoltre, è anche fondatrice dello Studio Legale PLF di Milano e ha ricoperto il ruolo di consigliera di fiducia in numerose istituzioni accademiche e pubbliche, tra cui l’Università Bocconi, il Politecnico di Torino, l’Università di Pavia e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Relatrice in convegni nazionali, è autrice di pubblicazioni sui temi della violenza di genere, delle pari opportunità e del linguaggio inclusivo. “La figura della consigliera di fiducia - sono le parole della professoressa Enza Pellecchia, prorettrice per la Coesione della Comunità Universitaria dell’Ateneo pisano -, prevista da uno specifico Regolamento emanato dal Rettore su proposta del Comitato Unico di Garanzia, risponde a un’esigenza fortemente sentita all’interno dell’Ateneo: fornire uno strumento concreto per la gestione dei conflitti e la promozione del benessere pisco-fisico nei luoghi di lavoro e di studio. Alla Consigliera - conclude Pellecchia - possono rivolgersi tutte e tutti coloro che studiano e lavorano all’Università di Pisa, qualsiasi sia il loro rapporto con l’Ateneo”. La consigliera di fiducia dell'Università di Pisa, infatti presta la sua assistenza a tutela di chi si ritenga vittima di discriminazioni o molestie e si adopera per la soluzione del caso. A tale scopo, l'avvocata Nicoletta Parvis può acquisire testimonianze, accedere ad atti amministrativi, proporre incontri conciliativi e di mediazione, e suggerire misure correttive per garantire ambienti rispettosi e inclusivi. I colloqui si svolgono su appuntamento e in piena riservatezza. È possibile contattare la consigliera di fiducia dell'Università scrivendo una mail all'indirizzo: [email protected].