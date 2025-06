Allenatore, ancora tanti dubbi. Continua il casting per la panchina

Al momento niente ancora sempre muoversi. Al momento in cui stiamo scrivendo Filippo Inzaghi continua a essere, contratto alla mano, l’allenatore del Pisa. Prosegue la trattativa con il Palermo (ma durerà all’infinito?) Nonostante le dichiarazioni di Corrado in occasione dei calendari, secondo cui Inzaghi ufficialmente ancora non avrebbe annunciato il suo futuro. Ma come sappiamo, la società guarda in avanti. In gran segreto proseguono i casting verso la nomina del nuovo tecnico, i quali sembrano ormai essere giunti verso la fine. Cancelliamo dal taccuino della dirigenza del Pisa il nome di Zanetti, profilo gradito, ma che resterà sulla panchina del Verona dopo l’incontro avvenuto con la società.

Per il resto, manteniamo in lista i nomi già noti: Domenico Tedesco è un allenatore gradito dalla società. L’ex ct del Belgio, vincitore della coppa di Germania con il Lipsia nel 2021 continua a essere un nome accostato al club. Un grande punto interrogativo accanto a Giampaolo, considerando che la sua permanenza a Lecce non è ancora definita. A darne notizia è il direttore generale giallorosso, Pantaleo Corvino.

Manteniamo in questa cerchia ristretta anche Gilardino, anche se potrebbe ritrovarsi nuovamente in lista della Fiorentina considerato che Pioli potrebbe essere il favorito dalla Federazione in caso di dimissioni di Spalletti, ma occhio anche al Parma, che oltre all’ex Genoa vede in lista anche De Rossi. Nome seguito proprio dal Pisa, con cui ci furono contatti già in passato. Van Bommel resta l’esponente della "pista estera", ma in queste ore sale un dubbio: se vi fosse un nome mai preso in considerazione prima?

Lorenzo Vero