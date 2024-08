Allarmi anti intrusione: nuovi impianti a scuola

E’ terminato nei giorni scorsi il primo lotto di lavori, per un importo di circa 170 mila euro, per l’installazione di 36 impianti anti intrusione in altrettante scuole cittadine. Tutti i sistemi di allarme, fa sapere il Comune, possono funzionare anche in assenza di elettricità e sono connessi direttamente con le forze dell’ordine e con la polizia municipale. A questo intervento farà seguito nei prossimi mesi un secondo lotto di lavori, per ulteriori 186 mila euro, che consentirà di installare lo stesso tipo di impianti nelle restanti 28 scuole cittadine e agli Arsenali Repubblicani, alla chiesa della Spina, alla Torre Guelfa, al Fortilizio della Cittadella, al Centro Sms e alla biblioteca comunale Sms. "Grazie a questi primi interventi - assicura il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa - abbiamo fornito uno strumento di sicurezza in più a oltre la metà delle scuole cittadine. Presto partirà anche il secondo lotto che consentirà di implementare la sicurezza anche nei restanti 28 istituti.

Un lavoro mai fatto prima a Pisa e una risposta concreta al fenomeno dei furti nelle scuole". Le scuole coinvolte sono gli asili nido "San Biagio", "Toniolo", "I Passi", le scuole dell’infanzia "Galilei", "Parmeggiani", "Haring", "Capitini", "Montessori", "Conti" (succursale), "Gianfaldoni", "Pertini", "Betti", "Ceccherini", "Rodari", le scuole elementari "Novelli", "Collodi", "Filzi", "De Sanctis", "Oberdan", "Parmini", "Sauro", "Battisti", "Chiesa", "Don Milani", "Lorenzini", "Zerboglio", "Cambini", "Biagi", "Toti", "Viviani", "Newberry" e le scuole medie "Galilei", "Pisano" (succursale), "Mazzini", "Fucini" (sede), "Toniolo", "Fibonacci" (sede), "Gamerra" (sede). E’ stata infine efficientata anche l’illuminazione degli uffici della segreteria dell’Istituto comprensivo Gamerra a Putignano, sono inoltre in corso in alcune scuole elementari e ala biblioteca comunale Sms interventi per migliorare ed efficientare l’illuminazione interna degli edifici (circa 200 mila di spesa).

"Lavori - conclude Latrofa - che consentiranno di rinnovare e riqualificare completamente, entro l’inizio del prossimo anno scolastico, gli apparecchi di illuminazione presenti in 4 scuole primarie cittadine, riducendo il fabbisogno energetico e di conseguenza la spesa sostenuta per i consumi elettrici, offrendo una migliore qualità di illuminazione, a beneficio di tutta l’utenza scolastica. Entro fine settembre terminerà l’efficientamento, con apparecchi a led, dell’illuminazione interna della biblioteca Sms".