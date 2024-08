Allarmi anti intrusione, impianti in oltre la metà delle scuole del Comune

Pisa, 8 agosto 2024 – Si è concluso nel mese di luglio il primo lotto di lavori, per un importo di circa 170mila euro, per l’installazione di 36 impianti anti intrusione in altrettante scuole cittadine. Tutti i sistemi di allarme possono funzionare anche in assenza di elettricità e sono connessi direttamente con le forze dell’ordine e con la Polizia Municipale. A questo intervento farà seguito nei prossimi mesi un secondo lotto di lavori, per un importo previsto di 186mila euro, che consentirà di installare impianti anti intrusione anche nelle restanti 28 scuole cittadine e nei seguenti immobili comunali: Arsenali Repubblicani, Chiesa della Spina, Torre Guelfa, Fortilizio della Cittadella, Centro SMS e Biblioteca comunale SMS. “Come a suo tempo concordato con i dirigenti scolastici – dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa – abbiamo completato il primo lotto di lavori per l’installazione di sistemi di allarme anti intrusione nelle scuole comunali. Grazie a questi primi interventi ne sono stati collocati 36 in altrettante scuole della città, coprendone oltre la metà del totale. Presto partirà anche il secondo lotto di interventi che consentirà di implementare la sicurezza anche nei restanti 28 istituti. Si tratta qualcosa che non era mai stato fatto in passato nella nostra città e di una risposta concreta al fenomeno dei furti nelle scuole che in questi anni, avendo implementato notevolmente le attrezzature informatiche presenti al loro interno, sono finite sempre più spesso nel mirino di ladri e malintenzionati”. Di seguito le scuole coinvolte dal primo lotto di interventi. Asili nido: “San Biagio”, “G. Toniolo”, “I Passi”; scuole dell’infanzia: “V. Galilei”, “A. Parmeggiani”, “K. Haring”, “A. Capitini”, “Montessori”, “Conti” (succursale), “Gianfaldoni”, “S. Pertini”, “M. Betti”, “G. Ceccherini”, “G. Rodari”; scuole primarie: “E. Novelli”, “C. Collodi”, “F. Filzi”, “S. De Sanctis”, “G. Oberdan”, “G. Parmini”, “N. Sauro”, “C. Battisti”, “D. Chiesa”, “Don Milani”, “O. Lorenzini”, “E. Zerboglio”, “L. Cambini”, “A. Biagi”, “E. Toti”, “G. Viviani”, “G. Newberry”; scuole secondarie di primo grado: “V. Galilei”, “N. Pisano” (succursale), “G. Mazzini”, “Fucini” (sede), “G. Toniolo” (sede e succursale), “L. Fibonacci” (sede), “G. Gamerra” (sede). E’ stata infine efficientata anche l’illuminazione degli uffici della segreteria dell’ Istituto comprensivo Gamerra in via Xiemenes, 1 a Putignano. Nuova illuminazione. Sono inoltre attualmente in corso in alcune scuole primarie cittadine e presso la biblioteca comunale SMS una serie di interventi per migliorare ed efficientare l’illuminazione interna degli edifici. Si tratta di interventi finanziati dal Comune di Pisa per una cifra complessiva di oltre 130mila euro. Le scuole interessate dai lavori, per un importo complessivo di circa 66 mila euro, sono 4. Si tratta delle scuole primarie "O. Lorenzini" “E. Zerboglio”, “Don Milani” e “G. Viviani” a Marina di Pisa. In totale saranno sostituiti 442 corpi illuminanti con altrettanti corpi illuminanti a LED. “Questi lavori – prosegue l’assessore Latrofa - consentiranno di rinnovare e riqualificare completamente, entro l’inizio del prossimo anno scolastico, gli apparecchi di illuminazione presenti in 4 scuole primarie cittadine, riducendo il fabbisogno energetico e di conseguenza la spesa sostenuta per i consumi elettrici, offrendo una migliore qualità di illuminazione, a beneficio di tutta l’utenza scolastica”. Prevista invece entro la fine di settembre la fine dei lavori per l’efficientamento dell’illuminazione interna della Biblioteca comunale SMS. L’intervento è finanziato dal Comune di Pisa per una cifra di 67mila euro e permetterà di sostituire, anche in questo caso con apparecchi a LED, tutti i 479 corpi illuminanti dell’edificio.