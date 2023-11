Alla Società operaia di Cascina. Mostra sulla tornitura: i segreti

La tornitura del legno: un’arte affascinante, come lo è il legno, anzi i legni, con le loro venature uniche e irripetibili nascoste sotto la corteccia, che ispirano la creatività dell’artista e indirizzano la sua mano mentre forgia e modella un pezzo di legno grezzo col tornio. E ne fa un’opera d’arte. Oltre 60 opere di artisti da tutt’Italia, appartenenti all’Associazione Italiana Artisti Tornitori del Legno (AIATL), saranno esposte alla mostra nazionale in programma domani 5 novembre, Al Museo della Società Operaia di Cascina, Legno e Mestieri, che si trova a Cascina in via Curtatone n. 60, con orario 1012.30 e 14.30 18.30, dove sono attesi molti visitatori cascinesi e non, vista la concomitanza con il Mercatino dell’Antiquariato ogni prima domenica del mese. Sarà possibile visitare anche le nove aree tematiche del Museo della Società Operaia. Le opere esposte di 21 artisti, alcune delle quali vincitrici di concorsi nazionali, altre inedite, sono la versione creativa di vasi, penne, trottole, piatti, bicchieri, o lavoridi fantasia.