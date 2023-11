Alla Ghibellina con Ughi per una foto sulla sedia rossa

Una sedia rossa per farsi ritrarre, un simbolo a cui accostare la propria immagine, nella giornata contro la violenza sulle donne. La libreria Ghibellina, in Borgo stretto, organizza un’originale iniziativa: farsi ritrarre dal fotografo Nicola Ughi (foto) seduti sulla sedia rossa all’interno della libreria, per testimoniare la propria partecipazione ad un momento particolarmente sentito come quello che stiamo vivendo. Dalle 16 alle 20 chi vuole può recarsi in libreria portando qualcosa di rosso, un modo per "esserci" e nello stesso tempo immortalare il proprio gesto simbolico, come a voler prolungare il sentimento di indignazione, di coraggio e di lotta contro la violenza sulle donne. Il progetto #sediarossa®del fotografo Nicola Ughi, da tempo impegnato in varie emergenze, offre a tutti la possibilità di partecipare facendosi scattare un ritratto che verrà stampato e consegnato dall’autore in una cartellina personalizzata. Lo spirito è quello di "metterci la faccia", partecipare a un momento molto sentito, specialmente quest’anno: tutte le persone fotografate riceveranno un file ad alta risoluzione da condividere sui loro social media, dove il loro volto si unirà ad altri per formare un mosaico. Uniti contro una strage che deve essere fermata.

Alessandra Alderigi