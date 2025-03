Al via "Pisa per la Sla". Meeting internazionale

Un evento scientifico che riunisce esperti nella ricerca clinica sulla sclerosi laterale amiotrofica, bioingegneri ed informatici, con l’obiettivo di discutere le potenzialità che l’intelligenza artificiale può offrire nel potenziare la ricerca in questo campo, dalla diagnosi al trattamento. Domani e sabato nell’aula magna storica della Sapienza si svolgerà l’International Meeting per la Sla, l’evento è stato presentato stampa a Palazzo Gambacorti alla presenza del vicesindaco Raffaele Latrofa dell’assessora al sociale Giovanna Bonanno, di P Gabriele Siciliano, professore ordinario di neurologia all’Università di Pisa, Francesco Durante, presidente Rotary Club Pisa Pacinotti, Alessandro Porcelli, presidente Aisla Toscana Nord Ovest. In occasione del convegno viene discusso il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’analisi di grandi quantità di dati, dalle informazioni genetiche all’imaging cerebrale, al fine di identificare modelli e biomarcatori per diagnosi sempre più precoci, analizzando come questo strumento possa contribuire a progettare sperimentazioni cliniche più efficaci. "La nostra città – ha spiegato il vicesindaco Raffaele Latrofa - si conferma ancora una volta come un faro nel panorama della ricerca e dell’innovazione. Siamo orgogliosi di ospitare questo meeting internazionale, che non solo favorisce il progresso scientifico, ma rafforza anche i legami della nostra comunità, l’evento ospiterà anche uno spazio di confronto dedicato a pazienti, famiglie, operatori sanitari e cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare una riflessione collettiva". La Sclerosi Laterale Amiotrofica è una patologia neurodegenerativa caratterizzata dalla progressiva morte dei motoneuroni, che determina un quadro clinico ingravescente, la gravità della malattia giustifica i numerosi sforzi della ricerca scientifica per l’acquisizione di cure e soluzioni innovative che possano alleviarne il decorso. "In Italia si contano circa mille nuovi casi all’anno- ha ricordato il professor Siciliano- il nostro evento vuole mettere insieme contributi che vengono da enti, istituzioni e associazioni per catalizzare l’attenzione di esperti, ricercatori, clinici, ma anche per fornire assistenza a chi quotidianamente combatte per affrontare le enormi difficoltà che pone questa grave malattia."

Alessandra Alderigi