Al via domani al Teatro Nuovo il laboratorio di Marco Di Stefano

Pisa, 6 novembre 2024 - L’attore e regista pisano Marco Di Stefano torna domani al Teatro Nuovo, con il suo laboratorio “Tra teatro e cinema”, aperto a tutti, dalle ore 20. L’iniziativa si ripeterà ogni giovedì sera fino all’inizio dell'estate. Il 15 novembre inoltre, l’attore parteciperà, con una lettura poetica e con la sua tromba, alla presentazione del film di Franco Brogi Taviani “Modi", sulla vita del grande Amedeo Modigliani. L’evento si terrà alle ore 18,30, alla galleria d'arte Eclektica Art Meinung, in via Mazzini 70, dove è in corso una meravigliosa mostra sulla figlia di Amedeo Modigliani, Jeanne, mostra organizzata da Lisa Jacko e Hector Parentela. Seguirà la proiezione del film, che si terrà alle 20.30 al cineclub Arsenale e che vede fra gli interpreti proprio l’attore pisano.

Il 24 novembre Marco Di Stefano sarà impegnato a Roma per una sua master class sul Teatro della Comunità. Performer internazionale, cresciuto a Pisa e poi per anni in attività in Europa e a Roma, spaziando dal cinema al teatro e alla televisione, Marco Di Stefano offre il suo laboratorio di spettacolo, dopo una lunga esperienza maturata su numerosi set, diretto da Magni, Bolognini, Taviani, Lucchetti, Altman, Perelli, Fulci, Al Festa, Nevano, Sesani,Thorsen. Docente per molti anni all'European film college in Danimarca, laboratorio originale e pratico dove si tocca con mano il mestiere dell'attore e i suoi segreti.

Il laboratorio di quest’anno, che verrà realizzato ogni giovedì dalle 20 alle 22 fino al mese di giugno 2025, nel Teatro Nuovo diretto da Binario Vivo, prevede uno spettacolo finale con i partecipanti. L’attore Di Stefano, fra l’altro, è reduce dal film "Addio in Febbraio”, di Gabriele Ogiva, che ha riscosso molti consensi in numerosi festival internazionali, e ha in cantiere un film con Stefano Vannelli che sarà girato a Pisa.