Al liceo Pesenti di Cascina si può prendere il brevetto

Corsi per ottenere il brevetto di "assistente bagnanti" per piscina, mare e laghi, nei licei scientifici ad indirizzo sportivo. A Pisa il liceo di riferimento è l’Antonio Pesenti di Cascina, dove è possibile partecipare a corsi promossi da Federazione italiana nuoto per ottenere il brevetto per diventare bagnini. Ma come funzionano questi corsi? Per potersi iscrivere è necessario aver compiuto 16 anni (almeno fino al 31 marzo, quando con la nuova normativa il limite di età sarà spostato a 18 anni, salvo ripensamenti). Tra le altre cose è richiesto, ovviamente, di saper nuotare e il costo dei corsi può variare per un prezzo che parte da 170 ai 300 euro. I corsi sono due, quello per brevetto di "assistente bagnanti" per piscine, che dura circa 2 mesi per un totale di 56 ore previste e quello per il brevetto di "assistente bagnanti" per piscina, mare e laghi, che invece dura 3 mesi con 76 totali. Il percorso formativo per l’ottenimento della qualifica professionale è composto da lezioni teoriche frontali con corsi di primo soccorso e lezioni su legislazione, ma anche tanta pratica in piscina con manovre di salvataggio, come il lancio del salvagente e la liberazione da prese del pericolante. Una volta terminato il corso, la prova finale approvata dal Ministero della Marina Mercantile e dal Ministero dell’Interno si svolgerà in piscina e in mare tutte nella stessa giornata alla presenza della Capitaneria di porto di competenza. All’esame il candidato verrà messo a dura prova con prove di tuffo: saper eseguire correttamente un tuffo di entrata in acqua dall’altezza circa di 1 metro, di nuoto: nuotare correttamente per almeno 50 metri, 25 metri stile rana e per almeno 25 metri con una terza nuotata a scelta. Verrà anche richiesto di recuperare un oggetto a 3 metri di profondità o nuotare in apnea subacquea per almeno 12 metri, come anche prove di galleggiamento: ad esempio si dovrà essere in grado di mantenere per almeno 20 secondi la posizione verticale mantenendo il capo e le mani fuori acqua con il solo sostegno del movimento di gambe.