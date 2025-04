Agrifiera numero 115 al via. È già record di espositori: "Tra radici e innovazione"

È ufficialmente iniziata ieri la 115ª edizione dell’Agrifiera di Pontasserchio. Quest’anno la manifestazione sangiulianese ha ottenuto il riconoscimento di festa regionale ed è stata inserita nel calendario delle "Manifestazioni e fiere regionali toscane". Al posto del tradizionale taglio del nastro, l’inaugurazione si è svolta con un lungo corteo all’interno del Parco della Pace, guidato dalle autorità istituzionali. "Oggi celebriamo un grande evento che lega passato e presente – ha dichiarato il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli –, guardando sempre al futuro come stimolo a fare sempre meglio e a stare al passo con i tempi. Da quando è nata la fiera, ben più di un secolo fa, il mondo è decisamente cambiato, ma non abbiamo abbandonato la tradizione e, come possiamo vedere con l’anteprima del Festival della robotica, guardiamo con attenzione alle sfide che la ricerca universitaria affronta".

Per Cecchelli è la prima Agrifiera da sindaco. Dal palco della manifestazione, il primo cittadino si è rivolto ai bambini delle scuole sangiulianesi che hanno sfilato con la bandiera della pace, ma ha anche ricordato il progetto di riqualificazione delle Limonaie, "i quali spazi – ha detto Cecchelli -, saranno dedicati a bambini e ragazzi".

La fiera proseguirà fino al 4 maggio e si prepara ad accogliere espositori e visitatori in un’area completamente rinnovata grazie all’intervento di riqualificazione del Parco della Pace, tradizionale sede dell’evento. Presenti alla cerimonia inaugurale anche il sindaco di Pisa Michele Conti, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, l’assessora regionale Alessandra Nardini, oltre a consiglieri regionali e altre autorità.

"La 115ª edizione dell’Agrifiera, dallo spirito rinnovato, prende il via oggi – ha sottolineato l’assessora Roberta Paolicchi –. Quest’anno la manifestazione, sempre più conosciuta anche fuori dai confini sangiulianesi, rilancia con forza il proprio spirito innovativo senza dimenticare le solide radici del passato. Il nostro impegno, come amministratori, è lavorare per un futuro fatto di scelte consapevoli, valorizzazione delle risorse locali, rispetto per l’ambiente e per chi lo abita. Agrifiera rappresenta anche questo: il luogo dove il sapere contadino incontra la ricerca scientifica, dove il lavoro quotidiano degli agricoltori dialoga con le tecnologie emergenti, dove famiglie, bambini, giovani e anziani si sentono parte di un progetto comune".

Quest’anno, altra novità per un’Agrifiera che si mostra essere sempre più estesa, è il numero record degli espositori, oltre 230.

Enrico Mattia Del Punta