Affitto in San Giusto. Ma è solo una truffa

Un’altra truffa online. Truffe che sono ormai quotidiane. "Vorrei segnalare un tentativo di truffa on line: su subito.it c’era un annuncio per un appartamento in affitto in Via dell’Aeroporto, a nome Maria Elena", spiega un utente del gruppo Sei di Pisa se. "La persona, residente a Varese, chiede un bonifico istantaneo (95 euro) per il contratto. In realtà la signora e il marito non hanno alcuna proprietà intestata in tutta Italia (verificato con visura catastale)". "A chi interessa – prosegue il cittadino nel post – posso fornire nome e cognome e copia del documento di identità". "Subito.it ha provveduto a eliminare immediatamente l’annuncio e l’ufficio denunce della questura mi ha suggerito di diffondere la notizia".

Quindi il messaggio degli amministratori: "L’utente leggerà i commenti, chi ha bisogno di confrontarsi con questa persona vi leggerà e risponderà in privato. #seidipisase #pisaitaly #pisa".

"Da una recente ricerca statistica è emerso che il 46% degli italiani si affida alla Rete internet per cercare una casa dove trascorrere le proprie vacanze", si racconta sul sito ufficiale della polizia di Stato.

Per evitare la truffa, "la polizia postale e Subito.it, portale di compravendita tra privati, hanno redatto una guida con consigli pratici e suggerimenti per non incappare in possibili “case fantasma” o caparre perse". La campagna online “Quando compri online, pensa offline” e la guida si trovano su https://www.poliziadistato.it/articolo/15594e351088ded788110273.