Affitti sempre più cari. In aumento dell’8,92%. Il mercato ‘drogato’ da studenti e vacanzieri

di Enrico Mattia Del Punta

PISA

Il mercato degli affitti a Pisa continua la sua crescita e i prezzi sono sempre più alti. A novembre 2024 secondo i dati raccolti da immobiliare.it il canone medio per l’affitto gli immobili residenziali nel territorio del comune di Pisa si attesta a 12,33 euro al metro quadro al mese, segnando un aumento dell’8,92% rispetto a novembre 2023, quando la media era di 11,32 euro al metro quadro. Un quadro forse anche dovuto alla forte inflazione dei prezzi mostra una curva sempre più ripida e che non accenna a fermare la sua crescita.

La tendenza infatti, è in linea con gli ultimi anni, quando il prezzo medio ha raggiunto il suo apice a luglio 2024 con 12,41 euro al metro quadro, mentre il valore minimo recente risale a febbraio 2023, quando il costo medio era di 11,29. Negli ultimi due anni, dunque, si registra una crescita graduale ma costante. Prezzi che "drogati" dalla forte domanda degli studenti universitaria, si mantengono comunque in linea, o ancor più al di sotto della media italiana che si attesta al 13,8 euro al metro quadro. La "grande fatica" per cercare casa però rimane, e la caccia ad una casa in affitto o una stanza rimane una delle sfide più difficili per i tanti che arrivano all’ombra della torre.

L’analisi territoriale fatta dal celebre sito immobiliare mostra notevoli differenze tra i vari quartieri. La zona più cara sempre secondo lo studio è quella di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, dove il canone medio ha raggiunto i 15,68 euro al metro quadro, trainato dalla forte attrattività turistica e dalla vicinanza al mare. All’opposto, la zona di Porta Nuova, Ingegneria e Porta a Lucca si colloca tra le meno costose, con una media di 10,04 euro/mq, probabilmente influenzata dalla maggiore presenza di immobili destinati a studenti universitari.

Zone come il centro cittadino si attestano su valori medi di 12,89 euro/mq, seguite da quartieri residenziali come Le Piagge, Cisanello e San Biagio con una media di 12,77 euro/mq. Altri quartieri come Gagno, Passi e Pietrasantina mantengono valori poco al di sotto, con 12,04 euro/mq. In alcune aree periferiche, come San Marco, San Giusto e Aeroporto, i prezzi si aggirano intorno a 10,20 euro/mq, confermandosi tra le opzioni più economiche per chi cerca casa a Pisa.

Un’analisi storica dell’evoluzione dei canoni d’affitto a Pisa invece mostra una crescita costante negli ultimi anni. Se nel 2017 il costo medio era di 10,57 euro/mq, nel corso degli anni è aumentato gradualmente, superando i 12 euro/mq nel 2023. Un andamento che riflette un aumento della domanda, sia da parte di residenti che di studenti universitari, turisti e lavoratori fuori sede.