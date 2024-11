Adonà, tenore pop a Punto Radio

Oggi alle 14 sulle frequenze di Punto Radio Cascina (fm 91.1 e 91.6) il tenore con voce da soprano Adonà Mamo presenterà il nuovo singolo "Come noi", scritto da Riccardo cesari e prodotto da Prisca Amori, già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Adonà sarà ospite del programma "Cartoline digitali" condotto da Luca Doni in collaborazione con Alex Galli che durante la puntata odierna (che sarà trasmessa in diretta anche sulla pagina facebook dell’emittente radiofonica) assicurerà come sempre le sue incursioni "virtuali". "Come noi" è una hit dal sapore pop che vuole essere "un messaggio di spensieratezza".

Definito dai critici "un vero soprano con un corpo da tenore", Adonà con questo brano sperimenta nuovi orizzonti sulle note di una voce duttile e unica nel suo genere con l’intento di avvicinare i giovani alla lirica attraverso un pop fresco. La canzone parla di due ragazzi che si incontrano in discoteca, si cercano nella loro immaginazione e alla fine riescono a incontrarsi e ballare insieme sotto un luce neon dove tutto è desiderio intorno a loro.