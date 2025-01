Addio all’ingegner Ottavio Zirilli (nella foto in alto). La sua morte improvvisa negli Stati Uniti ha colpito molto tutto il Cnr pisano. 64enne messinese, ma residente a Pisa, già dirigente del Cnr e responsabile dell’area di ricerca di Pisa, a giugno del 2020 era stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine “al merito della Repubblica Italiana”. Già nel 2014, Zirilli aveva ricevuto l’onorificenza di Ufficiale della Repubblica Italiana. Ingegnere esperto in centri di ricerca e innovazione, è stato direttore tecnico dell’Istituto di fisiologia clinica (Ifc) del Cnr, e ha progettato, diretto e collaudato strutture di ricerca e sanitarie su tutto il territorio nazionale, con più ampie funzioni di project manager.

"Ebbi modo di conoscere Ottavio molto prima del periodo di mia presidenza dell’Area (2013-2019) e, in particolare, il nostro rapporto cominciò intorno alla fine degli anni ’90 quando, in qualità di responsabile del Reparto di “High-Performance Computing” dell’ISTI, mi coordinai con lui (allora responsabile tecnico per la migrazione in Area degli Istituti Cnr locati a Pisa) per la predisposizione dei locali in Area atti ad ospitare i sistemi di calcolo del Reparto e dell’Istituto. È durante queste frequentazioni che cominciai ad apprezzarlo anche come persona, sempre molto attento e professionale nel cercare di risolvere al meglio le problematiche a lui sottoposte", ricorda Mimmo Laforenza, già presidente dell’Area.

Il personale del Cnr dedicherà un momento di ricordo all’ingegnere.