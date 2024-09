Addio alla prof. Di Pinto–De Angelis

Addio alla professoressa Savina Di Pinto–De Angelis. Dalla fine degli anni ’70 del ’900, il Secondo Liceo scientifico di Pisa, che si avviava a diventare Liceo Filippo Buonarroti, fu il centro di una innovativa e vivace sperimentazione didattica, che si inseriva nell’ambito di un progetto nazionale di riforma della scuola superiore. Al Buonarroti si formò in quegli anni un gruppo di docenti, che, lavorando insieme con grande impegno e spirito di collaborazione, ripensò in forme nuove il rapporto con gli allievi, e, in particolare, in ambito letterario, mise al centro dell’insegnamento la lettura integrale dei testi e, in ambito scientifico, privilegiò la dimostrazione sperimentale in laboratorio rispetto alla lezione orale. Tra questi ebbe un ruolo determinante Savina Di Pinto–De Angelis, un’ex allieva della Normale, laureatasi brillantemente con il professor La Penna. Con grande rimpianto dei suoi studenti e dei suoi colleghi, Savina è venuta a mancare a mezzanotte del 18 nell’ospedale di Cisanello. Con lei è scomparsa "una figura di grande spessore culturale e di profonda intelligenza, una donna riservata e schiva nei comportamenti pubblici, ma sicura e forte nell’affermazione dei valori e ideali che l’animavano, capace di grande equilibrio e sensibilità nei rapporti con gli allievi, i colleghi e gli amici, rappresentando per molti di loro un saldo punto di riferimento". Questi la ricorderanno oggi, insieme ai familiari, alle 14.30 nella Sala del Commiato di via Bargagna a Pisa.