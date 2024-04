Addio a Primo Genovesi, Confapi fa un comunicato in omaggio

Pisa 16 aprile 2024- “La Giunta di presidenza, il Consiglio Direttivo e tutta l’associazione si stringono attorno alla famiglia di Primo Genovesi.” Inizia così il ricordo di Confapi Pisa e del Tirreno per il geometra e imprenditore Primo Genovesi, morto ieri all’età di 88 anni a Cascina. “Primo, imprenditore di successo, ha militato a lungo nell’Associazione Confapi, all’epoca denominata Api Pisa: è stato uno degli storici fondatori, contribuendone allo sviluppo e alla coesione. Confapi ha fatto molta strada da quel momento e il mondo imprenditoriale è cambiato molto, ma il lavoro di Primo all’interno della confederazione rimane un esempio da seguire per chiunque voglia far parte di un’associazione”. E’ questo il ricordo, più personale e meno istituzionale, di Luigi Pino, Presidente di Confapi Pisa e del Tirreno, associazione della piccola e media impresa delle province di Pisa, Lucca, Massa Carrara e Livorno. Cordoglio anche da parte di Andrea Bottai, Presidente della categoria Confapi Aniem Toscana e a sua volta imprenditore dell’edilizia “Primo è stato, prima di tutto, un collega, e esprimo sentite condoglianze alla sua famiglia. Per me è stato un esempio, ho degli ottimi ricordi di lui che collego alla mia gioventù: assieme a mio babbo Pierluigi Bottai, è stato uno degli storici fondatori dell’associazione della quale tutt’ora faccio parte e nella quale quotidianamente mi impegno. Un uomo e un imprenditore dal quale prendere esempio.” Genovesi dal 1959 ha lavorato in quella che all’epoca era la ditta paterna, entrandovi come geometra. Da quel momento l’azienda ha avuto una forte crescita estendendo il proprio ambito di operatività nel settore dei lavori pubblici, delle ristrutturazioni, delle nuove costruzioni, dell’edilizia sovvenzionata, agevolata/convenzionata, privata e industriale. Nel 1964 l’impresa cambia denominazione e diviene “Impresa Genovesi Geom. Primo” fino al 1995, anno in cui viene conferita integralmente nella Genovesi Costruzioni S.p.A di cui Primo Genovesi è stato Presidente del CDA fino all’ultimo.