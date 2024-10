Addetto alle pulizie per un supermercato

Si ricerca personale per pulizie all’interno di un supermercato a San Miniato. La figura svolgerà mansioni di pulizia e sanificazione degli spazi interni ed esterni. Necessaria esperienza pregressa di almeno 1/2 anni in negozi, uffici o supermercati e gradito saper già utilizzare macchinari lava e asciuga. Richiesta disponibilità al lavoro dal lunedì al sabato mattina dalle ore 06:00 alle ore 08:00. Richiesto possesso della patente B e mezzo per raggiungere il luogo di lavoro poco servito dai mezzi pubblici. Tipo di lavoro: contratto a tempo determinato part-time. Retribuzione mensile lorda come da CCNL di settore. Richiesta esperienza, il possesso della patente di tipo B e di un mezzo di trasporto. Per info contattare direttamente l’agenzia per il lavoro ai seguenti riferimenti: Agenzia per il lavoro: Agenzia per il lavoro Orienta filiale Pistoia; telefono: 0573 1984016; Email: [email protected].